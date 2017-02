Conakry, le 12 Février 2017 – Invité du journal télévisé de la chaine publique nationale, le Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Porte-parole du Gouvernement, Damantang Albert Camara, est revenu sur les négociations en cours avec les syndicats de l’Education.

Au cours de cet entretien, le Ministre Damantang A. Camara a affirmé que les négociations avec les centrales syndicales « avançaient plutôt bien et certaines incompréhensions avaient d’ores et déjà été levées » ces dernières heures.

Rappelant que les principales revendications du mouvement syndical portaient sur trois points parmi lesquels l’application de la nouvelle grille salariale, la situation des enseignants contractuels ayant participé et échoué au concours d’entrée à la fonction publique et l’application du statut particulier de l’Education, Damantang A. Camara, s’est résolument montré optimiste sur l’atteinte de solutions rapides et pérennes.

Sur la question de la grille salariale, principal point d’achoppement des discussions, le Ministre en charge du Travail a rappelé qu’elle est le fruit des efforts conjoints du Gouvernement, des Syndicats et du Bureau International du Travail (BIT), toutes parties prenantes dans sa conception. Toutefois, Damantang A. Camara, a précisé que les parties sont convenues de faire revenir un expert pour régler de façon définitive la question de la valeur monétaire du point d’indice. A cette ouverture, s’ajoute également l’accord de principe du Gouvernement de prendre en compte l’ancienneté dans la transposition de la grille salariale.

Pour terminer, Damantang A. Camara, a tenu, au nom du Gouvernement, à inviter le corps enseignant, les élèves et parents d’élèves à la reprise effective des cours dès ce lundi en les rassurant sur la prise de dispositions, le cas échéant, pour rattraper un quelconque retard.