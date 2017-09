Gouvernance: faire des mines un tremplin pour développer l’agriculture, le nouveau challenge d’Alpha Condé

Au cours du point-presse qu’il a donné à Conakry le samedi, Alpha Condé a, une nouvelle fois, rappelé sa volonté d’exploiter les énormes ressources financières et infrastructurelles générées par les mines au profit du secteur agricole duquel il souhaite faire le principal moteur de la croissance mais de son programme de lutte contre la pauvreté et le chômage.

C’est la raison pour laquelle, le développement de l’aménagement rural constitue avec la construction des universités à Conakry et certaines villes de province idem que la construction des maisons sociales, un des segments prioritaires de la deuxième phase de l’accord récemment conclu avec la Chine.

Si le développement des infrastructures est une bonne chose et nécessaire pour l’émergence du pays, Alpha Condé ne perd pas non plus de vue qu’il ne saurait suffire, à lui-seul, à réaliser le bonheur et la prospérité des populations. D’où la nécessité, a-t-il indiqué, de procéder à cet aménagement rural qui devrait à terme permettre aux paysans d’améliorer leur productivité à l’hectare et réaliser l’autosuffisance alimentaire.

« Il faut préciser qu’actuellement, les paysans font une tonne à l’hectare alors que nous avons signé des accords de partenariat dans ce cadre depuis quelques années avec l’Afrique du Sud et le Viêt-Nam, deux pays où les paysans font 7 tonnes à l’hectare. Aujourd’hui, nous avons aussi en Guinée des cadres comme Théophile qui font 4 tonnes à l’hectare. Avec l’aménagement, nous allons avoir deux avantages : non seulement les paysans vont faire 4 à 5 tonnes à hectare mais aussi, nous allons pouvoir faire deux cultures par an voire 3 dans certaines localités comme Macenta. Il faut que nos mines servent à faire développer l’agriculture. Car, le développement de la Guinée partira de l’agro-industrie. Nous ne sommes pas seulement un scandale minier, nous sommes aussi un scandale agricole. Toute notre politique vise à faire en sorte que la Guinée réalise l’autosuffisante alimentaire d’ici peu et parallèlement que la culture de rente soit aussi développée. Parce que celle-ci permet au paysan d’avoir des ressources qu’il peut utiliser pour construire sa maison, faire face aux scolarités de ses enfants… Nous ambitionnons de développer l’agro-industrie, c’est-à-dire pouvoir transformer sur place nos produits agricoles. Voilà combien de fois l’aménagement rural est fondamental et c’est réellement par l’agriculture qu’on pourra lutter contre la pauvreté. Elle emploie un grand nombre de personnes contrairement aux mines », a expliqué en substance à la presse le président Alpha Condé.