Guinea Alumina Corporation SA (GAC) attribue un contrat d’exploitation minière au géant français à Bouygues travaux publics

République de Guinée : Guinea Alumina Corporation S.A (“GAC”), un acteur majeur du secteur des mines en République de Guinée, a annoncé aujourd’hui l’attribution à la société française Bouygues Travaux Public un contrat d’exploitation minière et de construction d’infrastructures minières.

La société Bouygues a été choisie après une période de 12 mois de compétition pendant laquelle plus de 20 sociétés candidates ont été évaluées.

Sur la mine de GAC située à Tinguilinta, Bouygues BTP effectuera toutes les opérations d’exploitation minière à partir des forages jusqu’au chargement du train en passant par le dynamitage et le broyage. Elle commencera ses activités de construction durant le 4ème trimestre de cette année, et entamera ses opérations au quatrième trimestre de 2018 pour une durée de 5 ans.

Le coût total d’investissement du projet GAC s’élève à environ $1 milliard de dollars représentant l’un des plus gros investissements miniers en Guinée depuis les quarante (40) dernières années.

Le projet boostera l’économie guinéenne et sera porteur de développement local et créateur d’emploi.

Mme Diallo Aissata Beavogui, Directrice Générale de GAC, a déclaré : « L’attribution de ce contrat représente un grand pas en avant dans notre projet en Guinée, qui revêt une importance socio-économique pour la région de Boké en particulier et pour la Guinée en général. Je suis satisfaite des progrès réalisés jusqu’à présent.”

Le projet GAC est actuellement dans sa phase de construction et entamera sa phase opérationnelle et la commercialisation de la bauxite en 2019.

‘’Construire un futur fait d’espoir, d’opportunité et de fierté pour la Guinée’’

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.