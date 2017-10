GIZ recrute une entreprise pour la construction de nouveaux bureaux en containers à Conakry

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

Recrutement d’une entreprise pour la Construction de nouveaux bureaux en containers aménagés dans les locaux du Bureau de la GIZ à Conakry

Contexte :La GIZ est une institution de la Coopération Allemande au Développement dont la mission essentielle est la mise en œuvre des projets et programmes dans les secteurs du développement économique et social.

Le Bureau de la GIZ en Guinée à Conakry, sert de support aux différents Projets/Programmes dans les domaines communs de gestion des ressources humaines et financière.

Le Bureau de la GIZ en Guinée abrite les Programmes de Promotion de l’Education de Base (PEB) et Santé de la reproduction et de la famille (PSRF) qui appuient respectivement le Ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel et le Ministère de la Santé.

Pour faciliter la coordination des activités et dans le souci de regrouper tout le personnel de la GIZ dans les mêmes locaux, la GIZ en accord avec le bailleur des locaux professionnels, envisage l’aménagement des bureaux supplémentaires avec des conteneurs.

Objet :La GIZ par le présent avis, sollicite les services d’une entreprise pour l’exécution des travaux de construction de nouveaux bureaux en containers aménagés dans les locaux du bureau de la GIZ à Conakry.

Le procédé de construction repose sur la réutilisation de containers de fret maritime usagés pour la réalisation de la structure des bureaux.

Le processus est le suivant :

Les containers sont préparés dans un atelier de chaudronnerie conformément aux plans de l’architecte ; les parois sont déposées pour les assemblages deux à deux, les trémies verticales sont réalisées pour les fenêtres et les trémies horizontales pour les escaliers ; les platines de fixation des divers équipements et les renforts Ponctuels sont soudés ; les containers sont débosselés, dérouillés et repeints ; Le plancher bas des containers est floqué avec 150 mm de ouate de cellulose ou de laine minérale ; les canalisations d’eau, les évacuations, les conduits deVMC double-flux, les pieuvres électriques ou les fourreaux sont posés sous le plancher avant flocage ; Les supports d’isolation extérieure et de bardage bois sont soudés aux parois extérieures des containers ; le gabarit routier est respecté Une chape de béton allégé ou sèche, et le faux-plafond, sont posés en atelier les cloisons intérieures sont posées et un ragréage fibré est ensuite appliqué sur La chape Les précaires des huisseries extérieures sont soudés sur les parois conservées, Ou fixés sur la structure pour les baies toute hauteur Les containers sont ensuite transportés sur le lieu du chantier pour le reste des travaux; ils sont poséssur leurs 4 coins ISO sur des plots de fondation : la pose est réalisée au moyen d’une platine verrouillée normalisée.

La description complète des travaux à réaliser est détaillée dans un dossier d’appel d’offres (DAO) qui sera transmis aux entreprises présélectionnées dans la liste restreinte.

Conditions de participation: Les entreprisesspécialiséesdans le domaine doivent être régulièrement installées en Guinée (la régularité administrative, fiscale et sociale) etdisposéde ressources humaines et matérielles nécessaires à l’exécution des travaux. Documents demandés: Les Candidats désireux de figurer sur la liste restreinte doivent fournir les documents ci-dessous et toutes informations jugées pertinentes :

Le formulaire A10 de la GIZ renseigné et signé avec une brève présentation de l’entreprise;

Les copies légalisées des documents administratifs et fiscaux (RCCM, quitus de la CNSS, quitus fiscal en cours validité, attestation AGUIPE)

Le certificat de non faillite

Les contacts d’au moins 3 organismes de références (Téléphones et adresses email).

L’intérêt manifesté par une Enterprise n’implique aucune obligation pour la GIZ de la retenir sur la liste restreinte.

Pour avoir le formulaire A10 à renseigner et pour toutes informations complémentaires joindre la GIZ par courriel(Email)à l’adresse électronique : [email protected] Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française, doivent parvenir par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 06.11.2017à 10heures et porter la mention :

« Manifestation d’intérêt -Constructionde bureaux en containers aménagés».

Adresse et Heures de dépôt:

Du lundi au jeudi : de 9h à 16h30 et vendredi : de 9h à 13h.

Bureau de la GIZ à Conakry/Guinée

DI 256, Corniche Nord x Cité Ministérielle/Dixinn

BP.: 4100 – Conakry, Guinée.

Tél. +224 628 350 239