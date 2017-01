Donald Trump a le tournis ou le béribéri, personne ne le dit, mais il les donne à tout le monde. Le dernier casse-tête est la rupture tacite des différents accords de commerce et traités de libre-échanges avec l’Europe, c’est la partie cachée des intentions, la partie visible étant le retrait avec fracas de l’OTAN qu’il ne cesse d’asséner. Angela Merkel sait que l’Europe est désormais seule responsable de son destin face à l’ogre russe, il n’y aura plus de plan Marshall ni de protection militaire d’outre-Atlantique. Est-ce pour venger la Russie des sanctions européennes, allez savoir.

L’organisation tactique de l’Atlantique Nord, créée pour la protection de l’Europe vit ses dernières heures. Après avoir œuvré activement au démantèlement et à la dissolution du Pacte de Varsovie par la chute du Mur de Berlin, est, à son tour, dans la tourmente en phase finale par l’arrivée de Donald Trump. Reste à savoir s’il lui accordera un sursis pour accomplir ses 68 ans d’existence le 4 avril prochain. Que diront le Canada et la Grande-Bretagne ? Si ces deux suivent l‘Uncle Trump, ça va se savoir.

La présence de nombre de pays indécis de l’ancienne URSS au sein de l’OTAN commence à la dénaturer. La présence encore plus hétéroclite de la Turquie est un caillou dans le soulier de l’Europe et ses sacro-saints principes de démocratie et des droits de l’homme. Mais pour des raisons géostratégiques, et nécessité faisant loi, la Turquie est supportée tout juste sans aucune perspective d’adhésion à l’UE mais, elle n’est pas dupe et vient de se départir de l’Europe pour se rapprocher de la Russie. Une autre entente de dupes cousue de fil blanc. Les deux sont parfaitement conscients de l’enjeu et de leurs intérêts opposés au Moyen-Orient : Erdogan n’est pas l’ami de Bachar vis versa, et c’est peu dire.

On ne sait pas encore si c’est par souci de renflouer les caisses du trésor public américain ou pour faire un royal cadeau à son ami Vladimir Poutine que Trump lâche l’OTAN et la vieille Europe. Dans les deux cas, c’est une économie certaine, mais un changement d’alliance et de géopolitique majeur de ce siècle. L’avancée insidieuses de l’OTAN jusqu’aux frontières de la Russie n’a fait qu’attiser le tison entre ce qui reste de l’Est et ce qu’est devenu l’Ouest élargi. La tension entretenue coûte chère sans que personne n’ose franchir la ligne rouge. Cela a duré depuis 72 ans. Si Les USA cessent leurs contributions au sein de l’OTAN, c’est presque 50% d’amputation sure des moyens et des rayons d’action dans le monde, d’autant que les nouveaux venus d’Europe de l’est sont fauchés comme Job et Diogène. L’Ukraine, la Pologne et les autres anciens pays du bloc de Varsovie vont se trouver forcément en porte-à-faux et en plein dilemme entre la Russie et l’Europe. Qui sera plus en vue, à l’avenir ?

Les hypothèses en Mer de Chine sont intéressantes. Les successeurs de Mao seront enclins et tentés de faire flipper les Nationalistes de Taïwan, de Hong-Kong et de Séoul. Quant aux Philippines, au Japon, au Vietnam et qui d’autres, ils n’ont qu’à se préparer à du nouveau. Autre faits possibles, à moins que Trump ne s’entende avec Poutine que pour casser une dynamique en naissance, celle qu’entretiennent discrètement Russes et Chinois pour conquérir le monde. Dans ce « trio bazooka » des dupes, n’y aurait-il pas risque de clash comme chez ceux qui se sont entendus quelque part pour une combine politique le 12 octobre, qui a volé en éclats ?

Enfin, on cherche sans savoir pourquoi Trump s’acharne sur la vieille Europe. Il encourage le Brexit et le démantèlement de Schengen, il soutient les nationalistes de l’Extrême-Droite comme Poutine, on croit comprendre qu’il va lâcher les autres de Taïwan et de Séoul, parce qu’en réduisant les dépenses militaires de l’OTAN pour la circonscrire dans ses actions, Trump s’est lié pieds et poings. Déployer toutes les flottes pour surveiller le monde serait encore plus improbable.

On peut s’attendre au retour du boomerang dans pas très longtemps.