Géopolitique : Que peut rapporter le renforcement de la présence militaire américain à l’Afrique ?

Le conseiller du chef d’état-major et du secrétaire d’Etat américain de la défense, Don Wayne Tropsin, sur RFI, a laissé entendre que l’Uncle Sam veut renforcer sa présence militaire en Afrique pour mieux aider les Etats à se défende et à se sécuriser. On entend par là que les Américains vont s’investir dans les réformes et restructurations des services de défense et de sécurité des pays. Espérons que les moyens accompagnent ces réformes. La raison est préventive, puisqu’avec bientôt la fin de le guerre contre Daesh en Syrie et en Irak, les combattants de l’EI (État Islamique), qui n’ont pas épuisé leur pugnacité, vont se transporter sur le continent pour suppléer les autres groupes djihadistes disparates en Libye et Boko Haram, qui n’a pas dit son dernier mot, comme le laissait entendre les Nigérians deux ans en arrière.

Ce qui fait chaud à entendre, c’est quand le conseiller met le doigt sur la plaie en parlant du terreau favorable au développement du terrorisme. Alpha Condé ne cesse de parler des avantages de l’Afrique, qui est un continent jeune, qui offrira de la main d’œuvre au monde de demain. Don Wayne Tropsin ne voit pas la chose entièrement de la même façon. Pour lui, l’Afrique connait un babyboum, mais le manque de vision pour la jeunesse, la corruption et la mauvaise gouvernance pourraient créer le mécontentement de cette jeunesse désœuvrée, qui tomberait facilement dans l’escarcelle des terroriste.

Pour étayer ce que le conseiller a dit, il suffit de voir les jeunes qui abordent la Méditerranée sans aucun espoir de retour pour voir la chose. Si les jeunes sans espoir peuvent jouer au jeu de la guerre avec de quoi subvenir aux besoins de leurs familles et pour se venger de la société qui les a mis sur le ban, il y aurait moins de candidats pour la nage.

Le rôle du conseiller s’arrête là, il ne harcèle pas la mauvaise gouvernance, source et cause de l’immigration qui fournit de la main d’œuvre aux djihadistes, et lutter contre les djihadiste coûte de l’argent et des moyens. Imposer la démocratie et la bonne gouvernance, c’est sauver des milliers de vie et épargner des milliards de dollars.