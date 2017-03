Le magazine NewAfrican, un des grands magazines du continent africain, vient de publier son Top 100 des Africains qui ont marqué l'année 2017. Et dans ce classement, se trouvent huit Guinéens. Pour NewAfrican, la sélection 2017 des 100 Africains (les plus) influents arrive au bon moment en ce début d’année pour mettre en valeur des hommes et des femmes qui, par leurs actions, sont à suivre. Il s'agit d'ailleurs du quatrième classement annuel réalisé par le magazine.

« À chaque fois, nous essayons, autant que faire se peut, de réduire la part de subjectivité dans cette sélection », précise le rédacteur en chef, Hichem Ben Yaïche. « Comme vous le constaterez, y figurent de nouvelles têtes qui ont déjà acquis une certaine notoriété », ajoute-t-il.

Le Magazine fait le pari que les personnalités de sa sélection seront en première ligne sur le continent en raison de leur dynamisme et de leur créativité. En Guinée, ils sont huit à mériter ce pari.

Le Magazine classe les personnalités dans leur domaine d'intervention respectif. Ainsi, dans la catégorie politique on trouve :

Khalifa Gassama Diaby

À la tête du ministère de l'Unité nationale et de la Citoyenneté depuis 2015, l'apolitique Khalifa Gassama Diaby est un ministre singulier au sein du gouvernement d'Alpha Condé. Quand il s'agit des droits de l'Homme ou de citoyenneté, ses dénonciations n'épargnent personne, même le gouvernement auquel il appartient. Dans le gouvernement précédent où il a dirigé l'inédit ministère des Droits de l'Homme, ses prises de position lui ont valu d'être traité de renégat par certains de ses collègues. Adulé par l'opposition et la société civile, Alpha Condé lui renouvelle sa confiance après sa réélection en 2015. Une confiance jamais trahie : en 2016, l'ancien président de l'Observatoire nationale pour la Démocratie en Guinée (ONDG) est parvenu à faire instituer la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix dont la première édition a été un véritable succès national. Par ailleurs, c'est lui qui fait gagner des points à la Guinée dans le rapport 2016 d'Human Rights Watch.

Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry

Ministre sous Dadis Camara, sous Sékouba Konaté, puis sous Alpha Condé, le général Mathurin Bangoura a encore le respect des Guinéens. Considéré comme un « grand bosseur », il a été rappelé en juin dernier par Alpha Condé pour gérer la ville de Conakry. Et il le réussit bien avec beaucoup d'efforts pour refaire de Conakry « la perle de l'Afrique.» « Lui au moins est différent des gouverneurs qu'on a connu ces dernières années… il paraît être l'homme de la situation », restent unanimes les Conakrykas. Inculpé dans le dossier du 28 septembre – en raison des hautes fonctions qu'il occupait au sein de la junte militaire au pouvoir en 2009 –, sa nomination en mars 2016 comme gouverneur de la ville de Conakry avait tout de même été déplorée par des organisations de défense des droits de l'Homme. Au-delà de ses fonctions politiques, Mathurin est aussi un manager sportif bien respecté.

Economie

Mamadou Antonio Souaré, homme d'affaires

Mamadou Antonio Souaré est le nouveau baron de l'économie guinéenne. Ce fils adoptif de Myriam Makeba a su se rendre important au pays d'Alpha Condé et au-delà. Au point d'être placé à la tête des « champions » de l'économie guinéenne. C'est-à-dire un groupe d'opérateurs économiques locaux avec qui le gouvernement guinéen peut collaborer. PDG du Groupe Business Marketing (GBM) et de Guinée-Games, Antonio a toujours été un opérateur électique. Alors que le fleuron de GBM, la société de paris sportif Guinée Games, est aujourd'hui le deuxième employeur du pays, Souaré diversifie ses investissements dans les médias. Antonio Souaré est aussi à la tête du Horoya AC, un club de football aux ambitions continentales. En raison de son management réussi de plusieurs clubs sportifs, ainsi que de la ligue professionnelle de football, Alpha Condé l'a placé à la tête du COCAN (Comité d'0rganisation de la CAN ) 2023. En février 2017, il était le candidat favori à la présidence de la Fédération guinéenne de football.

Culture

Sansy Kaba Diakité

Le nom de Sansy Kaba Diakité revient souvent dans le monde de la littérature de son pays. Avec Harmattan-Guinée et les 72 Heures du livre, il s'est fait un partenaire incontournable du gouvernement dans le domaine de la culture. Il est à l'initiative de Conakry Capitale Mondiale du Livre en 2017. L'évènement démarre en avril pour s'étendre sur les 12 mois suivants. Conakry est la première capitale d'Afrique francophone à se voir délivrer ce label par l'Unesco. En janvier dernier, les autorités guinéennes lui ont donné plus d'ampleur en le déclarant évènement d'utilité publique. Sansy, qui a toujours voulu faire de Conakry la capitale du livre, a réussi son pari. « Ouagadougou est la capitale africaine du cinéma, Bamako celle de la photo, Abidjan celle de musique… je crois que Conakry est maintenant devenue la capitale africaine du livre », s'en réjouisse-t-il.

Sciences

Pr Lansinè Kaba

Un des plus grands historiens contemporains, Lansinè Kaba maitrise plus que n'importe qui l'histoire de son pays qu'il expose ailleurs. Son ouvrage sur « Le Non de la Guinée à De Gaulle » fait de lui un des meilleurs spécialistes de cette période de l'histoire de la Guinée. Il a reçu en 2016 la chaire d'histoire de l'université du Qatar (premier décerné à un membre du corps enseignant). Il y a près de 40 ans, il commença sa carrière de professeur d'université à Minnesota (Etats-Unis) où il reçut le prix de meilleur enseignant. Kaba est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'Islam en Afrique noire. «L'Africain a toujours été dans l'histoire. L'évolution de l'humanité sur terre longtemps avant le début de ce qu'on appelle " histoire ", a commencé en Afrique, au sud du Sahara », estime Kaba. Quand le professeur se rend au bercail, il n'hésite pas à partager ses impressions – même celles mauvaises –à travers des médias.

Religion

Monseigneur Vincent Koulibaly et Mamadou Saliou Camara

Ils ne sont pas de même confession religieuse. Ce qui ne les empêche pas de former un duo en faveur de la réconciliation des Guinéens. Nommés comme coprésidents, en 2011, de la Commission nationale de réflexion sur la réconciliation nationale, ils ont rendu leur rapport en juin 2016. Les deux leaders religieux recommandent entre autres que la journée du 28 septembre – en raison des tueries de 2009 au stade de Conakry – soit institutionnalisée journée nationale du repentir, du pardon, et de demande de la grâce de Dieu pour le peuple de Guinée. Ils ont aussi recommandé que les acteurs politiques privilégient le dialogue politique comme mode de règlement des conflits. Mêmes si leurs poids ne leur permettent pas de faire oublier « l'irremplaçable » Robert Sarah, au Vatican depuis près de 20 ans, ils arrivent quelquefois à se faire écouter.

Lamine Guirassy :

Lamine Guirassy, journaliste et fondateur de la célèbre radio Espace FM, s'impose dans le monde médiatique de son pays depuis plus de cinq ans. L'émission phare de la radio, les Grandes Gueules (inspirée de RCM), qu'il anime en compagnie d'autres journalistes, est la plus suivie du pays. Cette émission de débats enflammés sur l'actualité guinéenne lui attire critique et appréciation. Pour le faire taire, le président Alpha Condé aurait essayé de lui nommer ministre… Mais sans y parvenir. « ça même commencé avec Dadis qui a voulu me nommer comme ministre… mais je crois que je ne vais éternellement pas continuer à dire non. Partout, on peut être utile pour le pays », indique Guirassy. À travers Hadafo Media, le patron d'Espace FM et Sweet FM est aussi promoteur d'une chaine de télévision, Espace TV qu'il entend ouvrir à des actionnaires étrangers. Le secret de sa réussite : faire de la radio sa vie…

Présent dans tout le continent, New African, le magazine de l’Afrique, traite de sujets au cœur de l’actualité africaine. Par des articles de fond, des commentaires, des débats et des analyses, il présente un point de vue africain sur des sujets politiques, économiques, historiques, culturels. On y trouve également des articles sur la diaspora africaine, des interviews de jeunes innovateurs et de grands leaders. Avec 8250 exemplaires à sa parution, le lectorat de NewAfrican est estimé à 427 000 lecteurs reparti sur le contient et au-delà.