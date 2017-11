Gassama Diaby à Paris : un au revoir ou un adieu ?

Muré dans le silence depuis la clôture boycottée de la Semaine nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP), le ministre de l’unité nationale et de la citoyenneté, Gassama Diaby, a été aperçu, samedi soir, par des passagers, à l’aéroport de Conakry, prêt pour l’étranger.

Est- ce un départ définitif ? Ou est-il en mission d’État ? Ou s’agit-il d’un voyage de repos ou de contrôle de santé, après une SENACIP éprouvante ? Pour l’heure, nul ne pourrait répondre à ces questions ?

A la faveur de la clôture de la SENACIP, on le sait, le ministre Gassama Diaby avait fait un coup de gueule, avant d’observer un mutisme inhabituel, lui qui est, pourtant, connu pour son franc-parler. Signe de pression sociale et politique ou de colère ? Nul ne le sait.

Mais toujours est-il que, avant de rallier l’aéroport de Conakry, dans la soirée, M. Diaby avait pris part, dans la journée, à la manifestation de ses compatriotes devant l’Ambassade de Libye à Conakry pour dénoncer les exactions faites aux migrants africains sur le territoire Libyen.

La preuve, s’il en était besoin, de son amour pour la Guinée, de son attachement à sa patrie, de sa reconnaissance vis à vis des Guinéens et de sa fierté pour la jeunesse guinéenne de plus en plus responsable et patriote, qui refuse à ce qu’on lui dicte sa pensée et sa ligne de conduite.

Dans son entourage, on le trouve serein, apaisé et même plein d’humour. Même si l’inquiétude et la tristesse se lisent sur le visage de ses proches, qui lui expriment leur soutien, leur fierté et leur encouragement.

Considéré par certains comme ‘’l’intellectuel humaniste de gauche’’ et par d’autres ‘’l’électron libre du gouvernement’’, celui que son homologue du tourisme, Thierno Ousmane Diallo veut troquer contre un taureau (ils sont des cousins à plaisanterie) a une dernière mais précieuse attache à la Guinée : son érudit et sage père de 86 ans, très respecté à Kindia. Il a une écoute, une admiration et un respect sans limite pour lui.

Question donc : l’un des ministres les plus populaires du gouvernement Alpha va-t-il quitter le navire ou va-t-il se ressourcer à Paris pour revenir en forme au pays ?

L’avenir nous le dira…