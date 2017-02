Dans tous les pays dirigés pendant de longues périodes par autoritarisme, les services de renseignements ont inévitablement fait la pluie et le beau temps dans les abus et exactions sur des hommes politiques et contestataires.

Loin de nous l’idée de faire l’avocat du diable, mais il est important de rappeler que Yahya Jammeh est le premier putschiste à vouloir quitter le pouvoir de son libre choix et en 22 ans, il a fait moins de victimes que sa sulfureuse réputation laisse imaginer.

Sur les faits qui nous concernent, il appelle et félicite Adama Barrow, qui lui rassure qu’il pourrait vivre en Gambie comme un citoyen ordinaire. Mais coup de théâtre, ce même Adama Barrow fait marche-arrière et brandit des poursuites pénales pour le faire volter. S’en suivra un scénario de feuilleton inédit : prestation de serment d’un président élu en bonne et due forme en exile et sous haute protection.

Lors des tractations pour une transition en douce, les responsables de la CEDEAO avaient fait comprendre d’abord que Yahya ne sera pas inquiété, mais le voyant dos au mur comme un épouvantail qui n’effrayait que Adama Barrow, ils ont changé d’idées et de discours.

Un mois après son départ, la chasse aux sorcières a fait tomber l’épée de Damoclès sur la tête des services de renseignements gambiens là, où justement la purge doit commencer, normalement, alors qu’on avait dit : « pas de chasse aux sorcières ». Ensuite, la fausse immunité qui couvrait Yahya est levée et le dossier gambien risque d’être ouvert à la CPI, chez Fatou Bensouda, ironie du sort et de l’histoire, la Procureure de la CPI était sa ministre et il venait de se retirer de cette CPI pour la mettre dans ses petits souliers. En plus de son butin dérobé à la banque de Gambie, c’est le bouquet.

Dans cette confusion, entre parjure et trahison de ceux qui lui avaient miroité l’impunité pour le pousser d’accepter d’aller au casse-pipe en Guinée-équatoriale, il en naîtra un précédent irréparable : quel autre dictateur voudrait maintenant quitter librement le pouvoir ?