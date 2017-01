L’option militaire n’aura probablement pas lieu le 19 janvier parce que les choses ont l’air de s’embrouiller et de s’étirer. L’option militaire, si jamais elle doit avoir lieu, elle ne peut se faire que dans le cadre des lois internationales.

Cela sous-entend que l’UA et l’ONU devront statuer sur la question. Ce qui veut dire qu’il faudrait une résolution du Conseil de Sécurité à partir du 20 janvier et cela prendra un temps. Mais encore, il faudrait compter sur les différents vétos possibles, s’il compte sur des amis.

Yahya a tout manigancé pour cela. D’abord, pour gagner du temps, il change les règles du jeu dans le temps additionnel et le président de leur CENI qui s’est montré très preux au début, s’est emmêlé dans le décomptage des voix et a fini par prendre ses jambes à son cou pour se carapater jusqu’à Dakar. Du coup, il n’y a personne pour certifier les résultats finaux et pour déclarer officiellement Adama Barrow élu. Ensuite, il s’appuie sur la constitution et nomme de nouveaux juges à la Cour suprême qui se déclarent aussi incapables de se prononcer sur son recours d’annulation de l’élection du 1er décembre avant plusieurs mois. Autant se demander qui encore pour déclarer le 20 janvier prochain Adama Barrow élu ? Ensuite pour mener en bateau ses pairs anglophones, il nomme un médiateur pour tirer les choses en longueur avec eux mais pour combien de temps ?

Dans ces eaux troubles, Yahya Jammeh joue à la politique de l’autruche et cela semble lui réussir pour l’instant. En jouant ainsi sur les nerfs même ses soutiens peuvent se lasser et le lâcher. En attendant, il n’y aura probablement rien à la date fatidique et bien du monde se trouve en exile à Dakar, à commencer par l’élu Adama Barrow, au lieu de lui ailleurs. Mais «tant que va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se brise ».

La tragi-comédie gambienne est inédite mais, il doit quitter, le plus tôt serait mieux pour sa santé