Yahya Jammeh est parti après moult tractations diplomatiques de la CEDEAO. Dans son souci légitime de se démarquer des embourbements politiques que connait l’Afrique, dont aucun ensemble régional n’est exempt de conflit. Pour cette raison, les pays anglophones, qui se veulent l’exemple en matière de démocratie, ont fait des mains et des pieds vainement. Une sorte de lèse-majesté qui méritait une action de force. Seulement, en montrant trop de muscles contre un Yahya lâché par son armée, cela à dû coûté. Beaucoup de bruit, puis rien, disait Shakespeare. Echec et mat.

Du côté des Francophones, le Sénégal, qui a tant de contentieux à régler avec Yahya, a transmis à Adama Barrow son désir d’en finir une fois pour toutes avec Yahya et au plus vite, a réussi à aspirer dans son sillage tous ses pairs pour un déploiement d’une armada inouïe pour un encerclement qui ressemble au siège de l’Allemagne nazie par les alliés pour la forcer à la capitulation en 1945. Mais la petite Gambie d’un ectoplasme politique comme Yahya lâché méritait tans d’efforts, ou c’était pour la frime, mais à quel prix et pour quelle infime gloire ? Le président élu n’est pas loin d’une taupe politique. En se laissant mener par le bout du nez par Macky Sall, qui en a après Yahya, c’est lui l’élu qui se retrouve à prêter serment d’intronisation en exile à Dakar. Une semaine après le départ de ‘’l’épouvantail ‘’, le frimeur flippe toujours et n’ose pas s’installer là où il se doit. Même parti comme Bouki à la mer, l’ombre ou le fantôme de Yahya fait des cauchemars à Adama, qui risque de basculer dans la paranoïa pour une chasse aux sorcières dans tous les secteurs mités par les anciens séides de Yahua. La décantation pour séparer la bonne graine de l’ivraie sera édifiante dans les services de sécurité et de renseignement, dans l’armée, dans l’administration…fera inévitablement des mécontents, et la purge est obligatoire. Le nouveau président est dans une situation qu’on ne peut trop envier Défaire l’ancienne Gambie pour en faire une nouvelle Gambie, il en faudrait beaucoup pour la remettre en marche, tant en temps qu’en moyens. Les conseillers sont-ils les payeurs ?

Quant à Yahya, qui doit une fière chandelle à Alpha Condé, s’il est parti en emportant tout avec lui pour laisser la ruine à son pays sans que l’amnistie ne soit clairement actée de façon unanime, il n’est pas encore sorti de l’ornière. Déjà, on parle de crimes divers et surtout de crime économique.

On accuse Yahya d’emporter l’équivalent de plus dix millions de dollars en deux semaines, soit, mais d’autres n’ont pas profité pour l’aider à gonfler ce chiffre, dans cette aubaine ? Quoi qu’il en soit c’est Yahya qui ramassera le pot cassé. Lui aussi sera dans la tourmente, quand il pense à ce qui est arrivé à Hissen Habré, qui, après 25 ans d’exile à Dakar, est en train d’être rattrapé par la justice. Certains délits étant imprescriptibles.

Quant aux deux ex machina, celui qui a réussi un coup fumant à la dernière minute, Alpha Condé, qui vient de nommer son acolyte le « P’tit bout » conseiller spécial avec rang de ministre d’Etat, n’est pas à bout de ses prouesses diplomatiques. S’il a réussi une médiation dans laquelle bien d’autres de ses pairs ont fait fiasco, ce qui est un mérite certain, il lui reste le plus dur. Deux travaux d’Hercule l’attendent dans l’immédiat et dans le long terme.

Ayant réussi à sauver la mise à Yahya, qui a pillé son pays et qui est parti avec toutes les récriminations sur les exactions et violations des droits de l’homme, même infiniment minimes par rapport à d’autres qui se cramponnent au pouvoir, il se doit d’aider à réparer les dégâts de son protégé. Pour cela, une communication à outrance en direction des Gambiens amères du départ impuni du despote est importante pour éviter des insinuations et amalgames entre eux et les Guinéens vivant en Gambie. Cela n’est pas une mince affaire.

Comme on vient de voir la situation dans son ensemble, il n’y a pas que deux victoires à la Pyrrhus, mais des victoires qui laissent à redire pour longtemps. Ce qui reste à faire est plus immense que ce qui a été fait.