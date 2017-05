GAC, sponsor de choix au symposium des mines en Guinée

La société « Guinea Alumina Corporation » S.A. (« GAC ») est heureuse d’annoncer sa participation au symposium des mines de Guinée, pour sa cinquième édition en Mai 2017. Le thème de cette année est : Secteur minier, levier de transformation de l’économie nationale au profit de tous les acteurs.

Cet évènement annuel, qui aura lieu les 9,10 et 11 Mai dans un complexe hôtelier de la place de Conakry, va réunir des dizaines d’acteurs et d’experts (guinéens et étrangers) du secteur minier qui se pencheront et échangeront sur des questions d’importance capitale pour l’industrie minière Guinéenne. Il s’agira notamment de discuter des potentialités, des défis, des atouts, des opportunités, et de formuler des recommandations concrètes visant à booster le secteur et ainsi toute l’économie nationale.

Mme. Diallo Aissata Beavogui, Directrice Générale de GAC, a confié que : « GAC est très fière d’être parmi les sponsors officiels de ce grand évènement du secteur minier. Notre décision d’accompagner cette initiative s’inscrit totalement dans notre volonté de contribuer au développement socio-économique de la Guinée à travers ce secteur. Nous pensons que ce symposium est un grand rendez-vous et qu’il permettra d’ouvrir un dialogue efficace entre les différentes parties prenantes et de trouver les bonnes solutions pour que les projets miniers en Guinée soient tous menés à bien et dans les meilleures conditions possibles pour les communautés présentes sur nos zones d’interventions. »

Cette année GAC y prend part en qualité de sponsor de la catégorie « Platinum » qui est le plus prestigieux des rangs de sponsoring. Ceci en vue de manifester de et démontrer encore une fois, son engagement et sa détermination de contribuer à construire un futur fait d’espoir, d’opportunité et de fierté pour la Guinée.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.