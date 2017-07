GAC lance la 5ème édition de son programme de formation au centre de formation professionnel de Boké

Dans le cadre de la valorisation et de la promotion de l’autopromotion des communautés vivant autour de ses installations, « Guinea Alumina Corporation » (« GAC ») a lancé, pour la 5e année consécutive, une formation sur mesure en faveur de 50 jeunes (filles et garçons) issus du corridor Sangarédi – Tanènè – Boké – Kolaboui et Kamsar.

Le programme pour cette Edition 2017 a été lancé le lundi 03 juillet 2017 et s’étendra sur une durée de 6 mois, au Centre de Formation Professionnelle de Boké. Il permettra aux apprenants de se professionnaliser dans les filières de la chaudronnerie, de l’électricité et de la mécanique avec un système qui se subdivise en cours théoriques (10 %) et cours pratiques (90 %).

En présence du Comité de Suivi des Apprenants (CSA), de la direction du CFP, des Chefs de districts et des Représentants de GAC, le responsable des projets communautaires de GAC s’est exprimé en ces termes « Ce programme représente une expérience unique d’apprentissage et de perfectionnement pour les jeunes issus du corridor de Sangaredi et Kamsar. J’invite chaque structure (CSA, CFP, Apprenants) à bien jouer son rôle afin que l’objectif visé par GAC soit atteint ».

Pour rappel, ce programme qui en est à sa 5eme édition cette année, a déjà enregistré dans ses éditions précédentes, plus de 500 bénéficiaires qui aujourd’hui sont dans la vie professionnelle active.

La fin de la formation sera marquée par une cérémonie de remise d’attestations et de kits de fin de formation permettant aux bénéficiaires de mieux saisir les opportunités professionnelles à venir.

En renouvelant cette initiative, GAC réitère son engagement pour le soutien au développement des communautés locales de la région de Boké.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.