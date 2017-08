GAC fait un bilan de sa politique en matière d’emploi (Communiqué)

La société « Guinea Alumina Corporation » («GAC SA »), un acteur majeur du secteur minier en République de Guinée, a communiqué, le 18 Août 2017, son bilan en termes d’emploi et de formation depuis le début de son projet en Guinée.

En effet, la société a annoncé avoir déjà créé plus de 2900 emplois directs (GAC) et indirects (Sous-contractants) depuis la reprise du projet par sa société mère « Emirates Global Aluminium » (« EGA »). En Aout 2017, GAC a déjà atteint plus de 70 % de ses besoins en ressources humaines. 83% d’entre eux sont guinéens et 75% proviennent de la région de Boké. Ceci répond parfaitement à sa volonté et ses prévisions en matière de création d’emplois pendant la phase de construction. Pour des raisons évidentes, la phase de construction nécessite l’embauche temporaire de main d’œuvre afin de pouvoir terminer les travaux essentiels à la construction des infrastructures (port, rail, mines, etc.) qui permettront par la suite d’exporter la bauxite.

En matière de formation, GAC a déjà réalisé plus de 100,000 heures et dépensé environ 650,000 $ pour la formation de ses employés directs. L’un des objectifs importants que s’est fixé la société « Guinée Alumina Corporation », est celui d’accompagner le processus de développement socio-économique de la Région où elle opère. Hadja ISSAGHA DIALLO, du département des ressources humaines, à affirmer que : « GAC étant parfaitement conscient du défi auxquelles nous devons faire face en termes de manque de compétences autour de nos activités, nous nous sommes engagé à agir avec responsabilité face à ces contraintes. Ainsi, notre politique en matière de recrutement est très rigoureuse et nos procédures privilégient toujours, à compétences égales, ceux que nous appelons dans le domaine des grands projets miniers « personnes affectées par le projet » (« PAPs »), suivi des habitants de la région pour finalement nous tourner vers la Guinée dans son ensemble. Mais GAC va plus loin, puisque dans la mesure du possible, nous essayons de former ces personnes vivantes autour du projet pour quelles puissent travailler pour GAC et les différentes sociétés de la place. »

GAC réitère une fois de plus, sa détermination dans le développement et la création d’opportunités pour les guinéens.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. EGA exploite des fonderies en aluminium a Dubai et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonne par an. La production de EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’Aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.