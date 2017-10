GAC et le support au développement des communautés

La société « Guinea Alumina Corporation » («GAC SA »), un acteur majeur du secteur minier en République de Guinée, a communiqué son bilan en termes d’apports et d’investissements communautaires depuis le début de son projet en Guinée.

L’un des objectifs que s’est fixé Guinea Alumina Corporation S.A « GAC », est celui d’accompagner le processus de développement socio-économique des communautés autour de ses activités à Sangarédi – Tanènè – Boké – Kolaboui et Kamsar. A cet effet, GAC a initié et financé plusieurs projets de santé, de formation… nécessaires pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

C’est donc avec satisfaction, que GAC annonce qu’à date, elle a réalisé pour les communautés, entre autres :

11 écoles avec blocs de latrines, clôtures et équipements dont :

7 à Sangarédi

2 à Hamdallaye (Tanènè)

2 à Kamsar

Ces constructions ont permis à 5621 enfants d’être scolarisés

La formation de 120 jeunes en informatique à Sangarédi, Boké et Kamsar

959 ont bénéficié d’une formation dans les filières de la chaudronnerie, de l’électricité, de mécanique, etc. au Centre de Formation Professionnelle de Boké, lesquels ont aussi bénéficié des kits de fin de formation

1447 jeunes et adultes ont tiré profit d’un vaste programme d’alphabétisation fonctionnelle intégrée aux activités génératrices de revenus

49 forages, facilitent l’accès à l’eau de boisson potable

8 postes de santé + latrines et logement des chefs de postes sont déjà opérationnels.

94.376 personnes sont déjà informées sur les modes de transmission, de prévention et de guérison des IST/VIH/SIDA, du paludisme et de la fièvre Ebola

4700 moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action, ont été distribuées pour soutenir les efforts consentis dans la lutte contre le paludisme

3.347 plants fruitiers ont été offerts aux communautés, pour renforcer la restauration des moyens d’existence.

Ces investissements ont été exécutés pour un cout total de 10.4 millions de $ US. Ils témoignent de la volonté manifeste de Guinea Alumina Corporation S.A, à valoriser l’autopromotion des communautés pour un développement durable.

Mme Diallo Aissata BEAVOGUI Directrice générale de GAC s’est exprimé en ces termes : « La bonne cohabitation avec les communautés est une nécessité absolue pour la réalisation de tout projet minier. Pour GAC particulièrement, cela se traduit par l’accompagnement socio-économique constant des communautés locales ».

C’est dans cette optique que GAC poursuit son support au développement des communautés.

GAC, construire un futur fait d’espoirs, d’opportunités et de fierté pour la Guinée.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. EGA exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonne par an. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’Aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.