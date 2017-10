GAC et le renforcement des capacités

La société Guinée Alumina Corporation « GAC SA » un acteur majeur du secteur des mines en république de Guinée, a initié un programme d’alphabétisation fonctionnel intégrant l’appui aux activités génératrices de revenus (AGR), sur l’ensemble de sa concession à Sangarédi et à Kamsar dans le cadre du renforcement des capacités des communautés afin qu’elles puissent réinvestir les acquis et contribuer au développement socio-économique de leur localité.

Avec cet ambitieux programme, 1447 apprenants dont 725 femmes ont appris à lire et à écrire dans 44 cercles ouverts à cet effet. A date, vingt (20) centres d’alphabétisations ont déjà bénéficié d’un appui à hauteur 20 000 000 GNF chacun pour la mise en œuvre des différentes AGR.

Ainsi, du 25 septembre au 04 octobre 17, de Kamsar à Sangarédi, les apprenants de quatre (04) centres ont suivi une formation en saponification et ont reçu des équipements nécessaires pour le fonctionnement des savonneries. A côté de la saponification, d’autres AGR sont aussi en cours de lancement, ce sont : 10 projets en riziculture, 2 en maraichage, 1 en sel solaire et 3 pour la culture d’arachide, pour ces derniers, les équipements de travail sont déjà acquis (décortiqueuses, moulins, motopompe + accessoires).

Ce programme d’alphabétisation intégré a commencé depuis 2016 grâce à l’expertise de l’ONG DVV International représentée sur le terrain par CADES Guinée. Ces projets bénéficieront d’un accompagnement allant de la production à la commercialisation par le canal des formateurs nationaux de grandes renommées. En plus de l’apprentissage technique, les bénéficiaires profiteront d’un appui en comptabilité simplifiée, en gestion financière, au suivi d’un projet et à la gestion de vie associative.

Comme l’a témoigné l’une des bénéficiaires à Kamsar « ce programme est vraiment l’un des meilleurs initiés par GAC pour les communautés. Car combiner l’alphabétisation à une activité génératrice de revenus c’est assurer l’amélioration des conditions de vie d’une personne ».

Par cette initiative, GAC réitère sa détermination dans le support au développement des communautés locales.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. EGA exploite des fonderies en aluminium a Dubai et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonne par an. La production de EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’Aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.