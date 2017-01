Le président guinéen Alpha Condé trône majestueusement désormais sur le toit de l’Union Africaine. Il vient d’être investi solennellement ce lundi 31 janvier 2017 par ses pairs du continent comme celui qui va présider durant les 12 prochains mois aux destinées de l’institution panafricaine.

C’est le président sortant de l’UA, le Tchadien Idriss Déby Itno qui a annoncé sa désignation à la tête de l’organisation au terme de son long discours marquant l’ouverture officielle des travaux de cette 28ème Session de l’Union Africaine, cet après-midi, à Addis.

A sa suite le nouveau président élu de l’institution panafricaine, le Guinéen Alpha Condé a été invité par à la tribune pour prononcer sa toute première allocution. Dans son intervention, Alpha Condé, fraichement bombardé, président de l’Union Africaine, n’a point dérogé à cette vision panafricaniste dont il a toujours incarné. Il a brièvement rappelé les grands défis auxquels l’Afrique est confrontée et ses priorités pendant son mandat. Du climat aux énergies renouvelables en passant par les problèmes d’emploi des jeunes, le drame de l’immigration, la pauvreté…, rien ne lui a apparemment échappé.

Il a terminé son discours en rendant un hommage à la présidente sortante de la Commission de l’Union Africaine, Dr NKosazana Dlamini-Zuma.

A peine sa tunique de nouveau président de l’UA enfilée, Alpha Condé a montré qu’il attache du prix à la rigueur en rappelant à l’intention de tous les participants à ce sommet que les travaux seront effectivement repris à 16 heures, heure locale soit 13 heures de Conakry.

Il faut préciser que les travaux marquant l’ouverture de ce 28ème sommet sont à présents suspendus pour reprendre dans moins de deux heures, ici au centre international de conférence de l’UA à Addis-Abeba.

Il faut souligner que cette consécration du président Alpha Condé à la tête de l’Union Africaine est le couronnement d’une longue histoire de lutte en faveur de la cause du continent africain. Un événement hautement historique mais aussi un immense succès diplomatique pour l’homme et son pays qui viennent de très loin. Vous avez dit : ‘’Guinea is back’’, la diplomatie guinéenne aussi.

Une dépêche de Camara Moro Amara depuis Addis-Ababa, au 28ème sommet de l'UA pour Guinéenews