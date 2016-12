La situation politique métastable dans les deux pays commande la vigilante de ce côté. Allassane Ouattara sait que la quiétude dans son pays dépend de la transparence et non l’accaparement politique. Les fractions au sein des différents ex-grands partis n’augurent rien de stable pour le futur. Ceux qui sont à terre chercheront toujours à se relever.

En Guinée, idem. La Forêt est un peu trop secouée par des remous politico-religieux. Cela n’a pas commencé hier, mais l’avènement du CNDD a élargi le fossé. Le malaise de Zogota et de Vale s’est répandu jusqu’à Womé, dont la militarisation a dû créer des frustrations. Le qui-vive est omniprésent.

Dans ces situations identiques, l’on peut avoir constamment peur que d’un côté ou de l’autre de la frontière des boutefeux créent la zizanie et le chaos pour en profiter comme à Yenga, en 2001, un morceau de terre entre la Sierra Leone et la Guinée. Quand le conflit y a éclaté, les fugitifs qui s’étaient réfugiés et accueillis par le côté guinéen étaient noyautés par les assaillants léonais, qui n’ont eu aucune difficulté de d’occuper Guéckédou et d’incendier la résidence du gouverneur. BBC, par la voie de Foday Fofana, nous semblait-il, disait que le gouverneur de la contrée avait été tué. Il a fallu que le même gouverneur appelle BBC pour dire qu’il fume encore.

Au sujet de Yenga, une histoire nous revient à l’esprit. La scène s’est déroulée à la Case de Bellevue : Le CNDD de Dadis y donnait une conférence de presse. Foday Fofana (paix à son âme) n’était plus avec la BBC et autre, il grattait quelques billets pour L’Indépendant et pour Démocrate. Il nous trouva dans la cour de Bellevue avant l’arrivée des officiels, me tira de côté. Il était ‘’déjà parfumé à la dynamite’’ (on était 9 heures du mat). Je lui fis la remarque, il me dit que ce sont les « restes de la veille ». Il me dit « Grand, qu’est-ce que tu en penses, si je posais la question de sa candidature, à Dadis ? » «Tu as toute la latitude »__ « Tu jures que je n’aurais rien, il a insulté l’ambassadeur d’Allemagne,»__ « l’ambassadeur était sorti de son rôle, toi, tu es dans ton rôle ». Ainsi dit, ainsi fait. La conférence avait commencé par un duo entre Dadis et Aïcha Koné, d’autres corbeaux les avaient accompagnés… puis vint le tour de Foday Fofana qui se présenta devant Dadis. Il commença par tisser des lauriers au capitaine, parlant de ses hauts faits, qui leur a sauvé la vie pendant que les balles et obus volaient dans tous les sens sur le pont de Yenga. Dadis médusé ne put que murmurer « Voilà des gens qui ont vu ça » et pour terminer Foday lui demanda ! « Est-ce que vous allez vous présenter ? Moi, je sais que vous allez vous présenter… » Et Dadis de répondre « C’est Dieu qui sait ! »

Le conflit de Yenga s’est éteint après des concertations entre Guinéens et Sierra Léonais et la Haye. On n’a pas la suite, mais le calme y règne depuis.

Avec le Mali, des escarmouches sont fréquentes entre les riverains des deux côtés des frontières, comme deux grands enfants fatigués temporairement de cohabiter et de jouer ensemble, rien de plus. Dans les années 70, après le putsch de Moussa Traoré contre Modibo Kéita, la Guinée avait décidé d’exclure le Mali de l’OERS. Par rétorsion ou quoi, le Mali a revendiqué une partie de la Guinée comme appartenant au Mali. Les forces guinéennes s’étaient apprêtées à aller laver l’affront. Sékou Touré avait dit aux militaires de ne rien faire. Si le Mali veut, il peut venir poser ses bornes à Conakry. La Guinée le Mali sont les deux poumons d’un même cœur », avait-on semblé entendre, mais d’autres ont dit d’un même corps ». Qu’à cela ne tienne. Moussa Traoré avait abdiqué. On pense qu’il avait même présenté des excuses. Mais en 1978, voulant en faire de même, la Guinée Bissau de Luis Cabral revendiqua à son tour une partie de Boké, dont on dit qui regorge de pétrole, Sékou Touré s’était fâché tout rouge : « La Guinée se défendra jusqu’à la dernière goutte… » Et c’est Luis Cabral qui cèdera, en fin du compte.

On dit tout cela pour mettre les points sur les « i ». La Guinée a toujours été la convoitise, mais ses voisins savent qu’elle ne convoite rien d’eux. C’est pour cela que le ministre ivoirien des AE avait tout de go levé l’équivoque.

Dans les pays où la stabilité est problématique, toute escarmouche aux frontières doit éveiller l’attention, mais c’est en période de paix qu’il faudrait déterminer avec exactitude les délimitations.