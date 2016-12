Communiqué de presse du ministre D'Etat auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale relatif à l’incident à la frontière guinéeo-ivoirienne

L'incident survenu dans la nuit du 21 au 22 décembre 2016 à la frontière Guinéo-ivoirienne nous interpelle pour plusieurs raisons. Il y a eu un mort, et c'est déjà trop; le gouvernement guinéen en est profondément affligé.

Les populations qui vivent des deux côtés de la frontière commune partagent tout; ce sont souvent les mêmes familles. Jusque-là, il n'y a eu aucune crise et même aucune divergence de vue entre les gouvernements guinéen et ivoirien, aussi bien au plan bilatéral qu'au niveau de la CEDEAO et de l'Union Africaine, deux aires géopolitiques par ailleurs fondamentalement d'entente et d'harmonie.

Je saisis cette occasion pour affirmer qu'il n'y a pas eu d'implication de l'armée guinéenne dans ce malheureux incident. Nous saluons la pondération et l'esprit d'à-propos de Monsieur le Ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire et demeurons ouverts à des échanges qui puissent apporter une solution de paix entre nos populations. Ci-jointe, la copie dudit communiqué :communique-frontiere