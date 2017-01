Suite à la fonde des enseignants contractuels d’Etat qui dénoncent leur non-admission au concours de recrutement dans l’administration publique, un haut cadre du département en charge de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, affirme que ces enseignants sont victimes de ‘’School Business’’. Il a fait savoir cet état d’âme ce mercredi 4 janvier au téléphone de Guinéenews.

Ousmane Kadé Camara puisque c’est de lui qu’il, est le Coordinateur adjoint des Dépenses à Moyens Termes au ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, estime que la situation des enseignants contractuels est révoltante.

«A l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation, le recrutement se fait entre les sortants de l’Ecole Nationale des Instituteurs (ENI) et de l’Institut Supérieur des Sciences et de l’Education de Guinée (ISSEG)», a-t-il précisé.

Pour M. Camara, quand ces enseignants contractuels ont fini leurs études, ils ont manifesté le désir d’intégrer la Fonction publique et le besoin était là.

«Ils ont été utilisés avec une prime de 470 000 fg par mois durant 4, 5 à 6 ans. Entretemps, le test a été organisé… Je rappelle que l’enseignement n’est pas un métier attractif. La commission de recrutement a fait un recrutement ouvert. Alors, si tel est le cas, c’est le business qui commence et on fera l’école un moyen pour accéder à la Fonction Publique. Regardez, sur 43 000 candidats postulants, il n’y a eu que 5 000 admis. Aujourd’hui, on reproche aux enseignants contractuels d’être mal formés. Ceux qui sont bien où étaient-ils ? C’est le School business», s’est-il insurgé.

Pour le moment, nos tentatives de vérifier ces allégations auprès des cadres du ministère en charge de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation restent infructueuses. «Attendez, nous sommes en concertations pour pouvoir répondre à ces accusations. Je ne peux pour l’instant rien dire à propos…», nous a répondus un cadre du département qui a requis l’anonymat.