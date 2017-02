Le front pour la défense des droits des citoyens va-t-il s’effondrer ? Ils étaient tous ensemble contre les partis politiques qui ont signé l’accord politique du 12 octobre 2016. Aujourd’hui, une querelle interne est en train de déchirer ce groupement politique. Un déchirement causé par le tête-à-tête entre Faya Lansana Millimouno, président du Bloc Libéral (BL) et le président Alpha Condé. Puisque c’est après cette rencontre que Dr Ibrahima Sory Diallo de ADC/BOC et Abdoulaye Kourouma du RRD ont annoncé l’exclusion du Dr Faya du front anti accord.

« Il n’est interdit à personne de rencontrer l’autorité qu’il veut », a affirmé le président du Bloc Libéral, avant d’annoncer qu’il va saisir les juridictions du pays.

« J’ai photocopié tout ce que les gens ont dit sur les sites. J’ai les enregistrements sonores et vidéo. Le moment venu, les messieurs concernés apporteront les preuves», a-t-il déclaré.

Le Dr Faya Millimouno indique que ceux qui annoncent son exclusion auraient eux-mêmes déclaré avoir reçu de l’argent pour lui nuire : «A la plénière qui a été tenue au siège du RRD, c’est le président dudit parti qui a dit lui-même que des ‘’leaders’’ politiques leur ont proposé de l’argent, 50 millions GNF, pour s’attaquer à moi. Cela a été enregistré. Et si après j’entends les mêmes gens m’invectiver ou dire tout ce qu’ils ont dit, pourquoi je vais leur répondre ? On a aussi cherché à savoir qui leur a proposé de l’argent. On nous a dit que c’est Papa Koly Kourouma. »

Poursuivant son intervention, le président du BL fait savoir que les gens peuvent ne pas l’aimer ou ne pas aimer ce qu’il fait, mais que cela ne leur donne pas le droit de chercher à lui nuire.

« Martin Luther King a dit que si aux Etats-Unis il ne demandait pas aux Américains de voter une loi qui l’oblige à l’aimer, il était en droit d’exiger qu’il n’y ait pas une loi qui autorise quelqu’un à le lyncher. Je ne crois pas qu’il y ait en République de Guinée une loi, fut-il un leader ou président de la République, de donner de l’argent à un autre ‘’leader’’ pour s’attaquer à quelqu’un d’autre », a-t-il conclu.

Les membres du front pour la défense des droits des citoyens (sans les sieurs Abdoulaye Kourouma et Ibrahima Sory Diallo), ont déclaré, vendredi 3 février, que Faya reste le porte-parole de leur structure.