Une mission du RPG Arc-en-ciel, le parti au pouvoir séjourne actuellement dans la préfecture de N’zérékoré. Conduite par Sékou Souapé Kourouma, un des membres fondateurs du RPG originel, la délégation a rencontré ce jeudi 19 janvier 2016, les frondeurs dans une concession familiale qui a longtemps servi de siège pour le parti, a constaté Guinéenews à travers sa rédaction locale.

Depuis maintenant neuf mois, la coordination du RPG arc-en-ciel traverse une crise sans précédent. Les frondeurs dont le nombre ne fait qu’augmenter accusent l’actuel coordinateur régional Elhadj Adama Keita de gestion opaque. Aussi, ils dénoncent le non respect des statuts et du règlement intérieur du parti et le fait que « les militants de premières heures » soient laissés pour compte.

Au cours donc de cette rencontre, les représentants des différentes structures de base ont pris la parole pour étaler les problèmes auxquels ils sont confrontés.

« Nous sommes contents de l’arrivée de cette délégation et surtout du fait qu’elle soit conduite par monsieur Sékou Souapé qui, pour nous, connait le RPG mieux que quiconque. Parce que ce sont eux qui ont mené la lutte pour l’implantation du parti. Nous pensons donc que c’est Alpha Condé qui est devant nous comme ça. (…) Nous sommes sincèrement fâchés et déçu de la façon dont le parti est entrain d’être géré à N’zérékoré. Le parti se gère en fonction des humeurs des gens qui sont censés être des responsables. Mieux, les textes du parti sont bafoués et tout ce que nous demandons aujourd’hui, c’est de respecter les statuts et le règlement intérieur qui régissent le fonctionnement du parti », a fait savoir Aicha Keita au nom des comités de base.

Et d’ajouter : « On a l’impression que nous sommes aussi abandonnés, nous qui nous sommes battus depuis des années pour le RPG. Pourtant, dans toute chose il faut être reconnaissant. Aujourd’hui, ce que nous constatons est que les gens qui se sont battus pour le parti sont laissés de côté et ceux qui viennent d’arriver sont entrain de profiter. Dans tous les pays, quand un président monte au pouvoir il fait la promotion des gens de sont parti. Mais c’est tout à fait le contraire de nos jours. Il faut que nous aussi nous nous retrouvons dans le parti », dira t-elle sous les applaudissements.

Pour les frondeurs, l’arrivée de Sékou Souapé est une occasion pour se dire les vérités afin de repartir sur de nouvelles bases.

« Vous voulez la vérité et je suis venu pour qu’on se dise les vérités », a pour sa part précisé l’émissaire du parti au pouvoir à l’entame de ses propos. Sékou Souapé Kourouma dira ensuite qu’il n’est pas du tout content de cette crise que traverse le parti à N’zérékoré.

« Nous devons tout faire pour maintenir la cohésion au sein du parti. Personne ne peut me dire que vous qui êtes devant moi, vous n’êtes pas du parti. Jamais ! Il y a des gens qui sont ici et avec lesquels nous avons passé des moments difficiles ici à N’zérékoré. C’est tout comme de l’autre côté. Mais pourquoi vous n’arrivez pas à vous comprendre ? Vous avez parlé de beaucoup de choses notamment le manque de siège et cette affaire de pèlerinage. Avant de venir ici j’ai rencontré le président et il m’a dit qu’au lieu de parler de tout ça qu’il serait mieux de venir éteindre le feu chez moi. Cela veut dire que lorsque vous allez vous entendre, N’zérékoré bénéficiera de beaucoup de choses », a-t-il indiqué.

Avant de se retirer, il a demandé aux frondeurs de designer des gens avec qui il s’entretiendra les jours à venir pour dit-il, trouver une solution définitive.