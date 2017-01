La crise qui secouait les différentes sections du RPG arc-en-ciel, le parti au pouvoir à N’zérékoré, vient de trouver son épilogue a appris Guinéenews à travers sa rédaction régionale.

Depuis maintenant neuf (9) mois, le RPG arc-en-ciel traverse une crise sans précédent dans la commune urbaine de N’zérékoré. Une crise qui avait commencé à affaiblir cette formation politique qui a porté le président Condé au pouvoir. En effet, il y a de cela neuf mois que deux camps se discutaient le contrôle du parti, il s’agit du camp du coordinateur régional el hadj Adama Keita et celui de la présidente des femmes, Aminata Sylla.

L’on se souviendra que les autorités locales, des personnes de bonnes volontés, des ministres et membres du bureau politique national du parti avaient tenté à plusieurs reprises de mettre ces deux camps ensemble mais en vain. Mais depuis ce mercredi 25 janvier 2016, cette crise est devenu un passé. C’est du moins ce qu’a annoncé Sékou Souapé Kourouma, le dernier médiateur envoyé il y a une semaine par le président de la République. Il a fait cette annonce au terme de la dernière rencontre qu’il a eu ce mercredi avec les protagonistes.

« Aujourd’hui, je suis très content d’annoncer la fin du malentendu qui existait entre des frères et sœurs d’un même parti politique. Il y a eu des incompréhensions comme cela se passe d’ailleurs dans tous les grands partis. Il fallait donc que nous nous retrouvons en famille et autour de la table pour se dire les vérités et je peux vous dire que tout va bien désormais au sein du RPG à N’zérékoré », a indiqué Sékou Souapé Kourouma au micro de Guinéenews.

Et d’ajouter : « la différence entre les autres et moi est que j’ai été reçu par le président de la République avant mon départ. Il m’a donné des indications et des conseils que j’ai appliqués à la lettre. »

Le point qui a toujours bloqué les négociations est le retour à leurs postes respectifs des frondeurs qui avaient été démis. A la question de savoir si cette revendication a été prise en compte, M. Kourouma répond : « Le bureau politique national avait envoyé une lettre circulaire demandant à toutes les structures de rétablir des gens qui ont été enlevés à leurs places et cela a été appliqué. Chacun retrouve la place qu’il occupait avant et tout le monde est content ».

Du côté des deux camps, l’on se frotte également les mains. « Notre parti s’appelle Rassemblement du Peuple de Guinée et je crois que nous avons l’obligation de nous donner les mains pour le bonheur de notre parti et même du pays. Le coordinateur a tendu la main à tout le monde et nous nous sommes pardonnés », dira Namandjan Bérété, porte-parole du camp d’el hadj Adama Keita.

Pour Mamoudou Kourouma, un des leaders de la fronde, c’est un ouf de soulagement. « Très sincèrement nous sommes tous à l’aise. A causse de l’unité du parti, nous sommes tenus d’être avec les autres. Le problème qui était à N’zérékoré n’était pas un conflit aussi grand que ça mais grâce à Dieu et l’arrivée de notre frère Sékou Souapé, nous sommes tous contents », dira t-il.

Reste désormais à savoir si ce remariage durera pour longtemps surtout quand on sait que les jeunes frondeurs avaient promis de ne plus aller au niveau de l’actuel siège en construction. Wait and see…