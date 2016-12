Privés de jeux et de cadeaux de fin d’année depuis la fermeture de l’usine en avril 2012, les enfants de Fria ont à nouveau souri le mardi 27 décembre. Avec le programme divertissant offert via le “Children Day”, un volet du festival de Fria, les tout petits ont renoué avec le bonheur que le réveillon leur procurait, il y a quelques temps, a constaté sur place Guinéenews.

Un toboggan géant qui s’assoit sur la chaise en premier ou encore une course avec les deux pieds dans un sac de riz sont en partie des jeux auxquels des milliers d’enfants se sont prêtés durant plusieurs heures.

Présente avec une forte délégation de la préfecture et de la mairie, Gnalén Condé, préfète de Fria a exprimé le bonheur qu’elle ressent de revoir un tel spectacle d’animation et de divertissement. “… Les tout petits ont profité d’une journée qui leur était exclusivement consacrée. Ces manifestations nous donnent de l’espoir et pansent certaines plaies”.

Victorieux du jeu “qui s‘assoit le premier dans la chaise”, Mohamed Lamarana Souaré, élève de la quatrième année au groupe scolaire Amitié a exprimé sa joie d’avoir été l’heureux récipiendaire des cadeaux composés de maillots, de cahiers et des chaussures.

Pour Aïssatou Soumah, mère de famille, cela fait un bon moment que Fria n’avait pas vécu de tels événements. C’est une occasion où nos enfants remplissent leurs cœurs de la joie de vivre, déclaré-t-elle, toute émue.

Aux temps des français, le “Parc de jeux”, situé à proximité de l’immeuble F8 était l’espace idéal où les enfants de Fria venaient s’amuser à l’approche des fêtes de fin d’année. Très malheureusement, cet endroit a été abandonné et tous les accessoires installés pour que les enfants passent de bons moments en s’amusant, ont disparu des lieux. Conséquences, il n’y a plus d’espace de jeux pour les enfants, qui comme les parents, passent des journées sans se divertir.