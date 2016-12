Prévu du 22 au 29 décembre, le festival de Fria “FRISTIVAL” est ce spectacle organisé par la structure “Fria, relève-toi” et dont l’objectif est de replonger l’ancienne ville d’alumine dans la chaleur des festivités de fin d’année. Pour le compte du lundi 26 décembre consacrée à la “Comedy Day”, le rire et de la bonne humeur étaient au rendez-vous avec la prestation des meilleurs humoristes guinéens du moment, a constaté sur place Guineenews.

Sur scène, l’on pouvait retrouver des humoristes comme les Sérials Rieurs, Mamadou Thug, Oumar Manet et tant d’autres, qui ont tenu en haleine les populations de Fria, toute couche confondue. Plus de quatre heures de stand-up et de sketch pour divertir les milliers de friakas réunis au stade Konko Sylla et venus des quatre coins de la Guinée pour vivre et partager ces moments en famille.

Pour l’humoriste Mamadou Thug, sa participation est une manière pour lui de s’acquitter d’un devoir citoyen qui est d’apporter de la joie de vivre dans le cœur des personnes. ‘’Je suis venu à Fria en signe de reconnaissance pour les fils de cette ville qui ont beaucoup œuvré pour le développement de ma carrière et de surcroit, je crois fermement qu’avec de la comédie, Fria va se relever”, a-t-il déclaré.

Sow Pédro des Sérials Rieurs, estime qu’il s’agit d’un coup de cœur d’avoir participé à ce festival qui remplit son cœur de joie. ‘’Les habitants de Fria ont un mental d’acier. J’ai vraiment aimé l’accueil et la convivialité qui se dégagent de cette ville”, a-t-il témoigné.

L’engouement du FRISTIVAL a marqué plus d’un et même les artistes n’ont pas été épargné. Corned Beef Garé de la troupe “Yigui de Mohamed, a, quant à lui, mis l’accent sur la nécessité de pérenniser ce spectacle. Parce que, justifie-t-il, FRISTIVAL a réuni tous les fils de Fria et même ceux qui ont cru ne plus pouvoir fêter chez eux avant le démarrage de l’usine”.

Et à Thérèse N’Diaye, la first lady des Sérials Rieurs de mentionner de tirer un coup de chapeau aux jeunes de Fria qui se battent pour que cette ville ne tombe pas dans l’oubli. Idem à ceux qui sont restés et qui n’ont pas baissé les bras malgré toutes les difficultés que la ville traverse.

A en croire certains spectateurs sur place, ce moment de détente artistique, plein d’humours et plein d’émotions, a été un moyen de déstresser, de faire espérer et d’amuser et de faire amuser en cette fin d’année.

Faut-il préciser que la journée de ce mardi 27 décembre est consacrée au “Children Day”, une ambiance réservée aux enfants de Fria. Cette partie sera assurée par le chouchou des enfants, le jeune artiste Balla Moussa.