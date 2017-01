Mal informé que sa fiancée a été giflée par une infirmière de l’hôpital de Fria, Sékou Sylla; visiblement en colère, n’a pas trouvé mieux que se jeter sur Madame Barry Fatoumata Djaraye en lui administrant une correction.

Interrogée, la victime, Mme Barry, raconte sa mésaventure. « Hier, j’étais de garde, quand j’ai constaté Aissatou Diallo, une patiente en état de famille au lit N° 3 qui pleurait de douleurs. Aussitôt, j’ai informé ma patronne qui m’a demandé de la conduire dans la salle d’accouchement. Au toucher, nous avons compris qu’elle a rompu la poche, donc prête pour accoucher. Le bébé était en position siège. Tantie Bintou est venue faire le reste pour terminer l’accouchement. Nous avions dit à la petite, si on n’extrait pas le placenta cela pourrait lui causer des complications. Elle a refusé. Tantie Bintou m’a ordonné de prendre ses mains pour retirer le placenta, c’est en ce moment qu’elle m’a mordu au bras, voyez, vous- mêmes la cicatrice, j’ai refoulé sa bouche pour libérer mon bras, après l’accouchement comme le recommande les règles, il faut revoir la patiente si elle ne saigne pas, elle a refusé la visite. Ce matin, à mon fort étonnement j’ai entendu des cris de l’amant qui disait que sa femme lui a dit que je l’ai giflé », a-t-elle dit.

« A ma sortie, l’amant de Aissatou s’est jeté sur moi et a commencé à me battre, il m’a blessé à l’œil et a cassé mon téléphone et déchiré ma blouse ».

Interrogé pour plus d’informations, Aissatou Diallo a confirmé à notre micro qu’elle a bel et bien mordu l’infirmière et a accouché un mort-né.

Le juge de paix saisi de cette nouvelle, a instruit le commissariat central d’approfondir les enquêtes pour la manifestation de la vérité.