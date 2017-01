Le Vendredi 13 janvier 2017, une délégation du Ministère des mines, conduite par le chef de cabinet, Ahmed Sékou Keita, a efectué une visite dans la cité industrielle, Fria, pour, dit-on, s’assurer de l’avancée des travaux de réhabilitation des installations de l’usine dans le but du redémarrage effectif de ses activités.

Conformément aux accords signés entre la République de Guinée et la société Rusal, 619 travailleurs de l’usine d’alumine de Fria sont déployés dans tous les secteurs d’activités pour la maintenance des installations en vue de respecter le chronogramme de redémarrage des activités de l’usine à l’arrêt depuis avril 2012.

Cette semaine, ils étaient nombreux à se bousculer à la barrière de l’usine pour être parmi les premiers à franchir le portail qu’ils avaient perdu de vue il y a quatre ans.

« Je suis content d’être rappelé pour reprendre le travail. J’avais perdu tout espoir et j’étais parmi ceux qui ne croyaient pas aux dires des autorités pour la reprise du travail, je le mettais au compte de la campagne; maintenant je réalise que c’est réel. Je remercie le bon dieu pour que cela ne soit pas un feu de paille car cela n’a fait que trop duré », s'est réjoui Fodé Moussa Camara au micro de Guinéenews.

« Moi, je pense que le rêve est devenu une réalité, pense ainsi Mme Soumah. « Enfin, mon mari a été rappelé, on va maintenant revivre comme avant. J’avais pitié de lui. Lui qui s’occupait de la famille est resté au chômage plus de trois ans. Maintenant, il pourra nous mettre dans les conditions de vie car nous avons trop souffert. Je ne connais pas pour les autres, mais pour nous c’était très dur à expliquer ».

En revanche, d’autres travaillent restent sceptiques et prudents. Ils trouvent ce recrutement injuste. « Je ne comprends rien de la manière de recruter les gens; on nous laisse et on prend les travailleurs de la sous- traitance alors que nous sommes les employés ayant la qualification pour procéder à la révision des machines. On connait mieux le travail et nous avons été formés pour l’usine. Ils n’ont qu’à revoir leur manière de recruter. Quand j’entends les gens dire qu’on ne peut pas prendre tout le monde à la fois, il n’ont qu’à prendre nous les spécialistes », s'est plaint un travailleur non rappelé qui a requis l'anonymat.

Pour l’heure la question de savoir à quand la reprise réelle des activités n’est pas d’actualité mais plutôt de la remise en état des installations, a-t-on appris sur place.