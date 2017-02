Les congés forcés annoncés par le gouvrenement allant du 02 au 12 Février 2017,n’est pas bien perçue par les parents d’élèves, élèves et enseignants de la cité de l’alumine.



Pour ceux interrogés par notre correspondant local, c'est une énorme perte sur le plan économique et pédagogique. C'est le cas de Mr Camara, enseignant dans les établissements privés, qui se dit déçu de cette décision du gouvernement :



« Le gouvernement a pris cette décision dans l’intention de saboter le syndicat autour de la grève qu’il voulait déclencher à partir du 06 Février s’il n’y a pas d’accord avec le syndicat. Moi qui vous parle, j’enseigne les mathématiques dans trois collèges privés de la place. Pour chaque classe, j’ai 6 heures de cours par semaine, ce qui me fait 18 heures par semaine, 72 heure par mois pour les trois écoles, à raison de 10.000 fg chez certains et 8.500 fg chez d’autres. C'est ce que je perds banalement et ce n’est pas le gouvernement qui va me les rembourser . Les fondateurs d'écoles n'ont pas pitié de nous. Ils ne nous paieront pas ces jours et je vis de ce salaire. Pour moi c'est une perte car je ne suis pas fonctionnaire d’état »s'est-il plaint.

« En ce qui concerne les congés forcés, c’est une décision non partagée avec nous les enseignants, cela ne fait même pas un mois qu’on vient des congés, et nous avons un programme à boucler forcément, et si on continu de congés en congés, cela va avoir des conséquences sur les élèves. Les cours seront baclés et ce sont les enfants qui vont perdre et ce ne sera pas de notre faute. Selon le ministre, ces congés sont donnés pour avoir le temps de déployer les nouveaux fonctionnaires de l’enseignement, c’est bien mais 12 jours c’est trop, même l’enseignant qui doit aller à Yomou, le dernier village de la Guinée, il peut rejoindre son poste le même jour, il pouvait dire aux nouveaux de rejoindre leurs postes dans un brèf délais pour ne pas déranger les cours. ça n’a pas été bien refléchi, ils n’ont pas pensé aux enfants. En plus si on va encore donner des cours dans les écoles privées, c’est pour arrondir les fins de mois,voilà une des raisons pour lesquelles le SLECG ( Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée) se bat pour la grille salariale.Si on était bien payé,on aurait cédé la place à d’autres enseignants qui ne sont pas fonctionnaires et qui viennent de sortir des universités pour leur permettre de gagner convenablement leur vie » a renchéri Fodé Moussa Sylla professeur de Physique et fonctionnaire d'État.



Chez les parents d'élèves, le regret se lit sur les visages. Selon eux, c'est inadmissible de voir un enfant pour lequel tu a payé la scolarité, trainer à la maison: « On paie l’école pour que nos enfants étudient, et si le gouvernement donne des congés forcés pour rien, cela n’est pas une bonne chose pour nous les parents. On a fini de payer le trimestre et on apprend que les enseignants disent qu'après les congés forcés, ils iront à leur tour en grêve, où allons nous dans ce pays? Le gouvernement ne cherche jamais à trouver une solution aux problèmes posés. Si c’est pour dépenser des millards pour recevoir le président à conakry et à Kankan, ça c’est vite fait. On ne fait que mettre nos enfants en retard » a déclaré Ibrahima Soumah, un parent d'élève visiblement très remonté.



« Nous les élèves, on est contre la grêve des enseignants et surtout des congés forcés, Il faut que le gouvernement trouve une solution avec les enseignants pour éviter de nous mettre en retard, moi je prépare le bac, je suis en terminal Sciences Expérimentales, et si on ne va pas maintenant à l’ecole, c’est nous qui allons perdre. Les enseignants ont raison selon mes informations , ils sont très mal payés » a reagi Traoré Mamady, élève au lycée Cabral le visage crispé .



A quand la fin des ruptures des cours dans notre pays? la table de négociation semble être la meilleure selon les citoyens.