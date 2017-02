Les travaux de la première session budgétaire communale au compte de l’année 2017, se sont tenus les 16 et 22 février 2017 dans la salle de délibération de la commune urbaine de Fria.

Après deux jours de débats houleux, Naby Camara, le Secrétaire chargé des collectivités décentralisées, représentant madame le préfet, a, avant de déclarer la fin des travaux de cette session, félicité les participants qui ont travaillé, dit-il, dans le plus grand respect et la cohésion afin de ressortir un rapport final qui est accepté de tous et dans l'intérêt et pour le bon fonctionnement de la commune.

“Ce matin, nous voici réunis autour du président de la délégation spéciale avec tous les acteurs évoluant dans la préfecture. Ce, après deux jours de travail pour suivre le rapport final de la tenue de la 1ère session budgétaire du conseil communal de Fria pour l’année 2017.

Je pèse combien de fois vous avez été confrontés à des difficultés pour élaborer ce document final dans l'intérêt de la commune. A cet effet, je vous félicite du travail abattu dans la cohésion et surtout dans la paix, vous avez accepté les remarques des uns et des autres pour faciliter l’élaboration du rapport final “, a déclaré le représentant de madame le préfet.

Pour sa part, Amara Traoré président de la délégation spéciale, s’est réjoui de l’adoption de ce rapport à l’unanimité et de la qualité des débats qui se sont déroulés de façon responsable.

“Le rapport final que vous venez d’entendre a été soumis au conseil, et à l’unanimité, ce rapport a été adopté… Je peux avouer que ce débat s’est passé dans une parfaite cohésion qui est le résultat d’une entente, d’une compréhension de l’ensemble des conseillers pour les motifs qui les retiennent. Je profite une fois encore de votre présence, remercier l’ensemble des conseillers, les services déconcentrés, les élus locaux et la tutelle de part leur attention qu’ils portent sur le comportement des conseillers et sur la gestion de la commune “, s’est félicité.

Il faut préciser que le budget annuel de la commune de Fria s’élève en recettes comme en dépenses à 922 millions 983 mille 456 gnf contre plus de 892 millions de francs, l’année dernière.