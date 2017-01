Cette formation a pour objectif d'outiller les femmes journalistes sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment le community management qui est de nos jours, un métier très prisé et qui consiste à être l'ambassadeur d'une marque, d'une société ou d'un produit sur internet. Puisque l'on ne peut exercer ce métier que lorsqu'on a une maitrise des outils de veille, les médias sociaux et les réseaux sociaux, c'est pourquoi le centre d'autonomisation et de formation des femmes de Fria a jugé nécessaire de faire profiter et de façon gratuite, la dizaine de femmes exerçant le journalisme dans la cité.