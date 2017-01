Dans le quartier Tigué II à Fria, il n’existe aucune école franco-arabe alors que certains habitants caressent ardemment le désir d’envoyer leurs enfants dans une école bilingue franco-arabe. Pour ce faire, ils ont entrepris, sans succès, plusieurs démarches auprès des autorités locales. En désespoir de cause, ils ont fini par réquisitionner la Maison des Jeunes de la place qu’ils ont transformée en une école franco-arabe de fortune.

Depuis 2004, cette Maison n'a bénéficié de l’appui de personne. Les élèves et leurs encadreurs travaillent dans des poussières. Les tôles de la toiture sont perforées, les murs sont crasseux et par endroits, lézardés. Actuellement, pendant les cours, élèves et maîtres sont en proie à une canicule particulièrement suffocante.

Malgré ces difficiles conditions de travail, les encadreurs n'en démordent pas. Ils recrutent chaque année de nouveaux élèves. Présentement, l'école compte 79 écoliers répartis entre 3 classes.

«Depuis l'ouverture de cette école en 2004, cette école n’a rien bénéficié. Nous sommes dans une permanence (Maison des Jeunes, ndlr) qui n’est pas une maison destinée à être une école. Le chef de quartier a mené plusieurs démarches auprès de la mairie qui, à un moment donné, nous avait fait croire qu'elle allait s'en occuper mais, en vain. Toutes les autorités qui se sont succédé à Fria ne se sont jamais intéressées à cette école. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Pendant la saison pluvieuse, l'eau envahit les salles et en saison sèche, c'est la poussière que nous respirons. Malgré tout, nous sommes-là parce que nous sommes soucieux de l’avenir de ces enfants. Ce bâtiment ne nous appartenant pas, on peut nous y déguerpir à tout moment», s’est plaint Elhadj Abdoulaye Cissé, le directeur de l'école.

De leur côté, les élèves soucieux sollicitent l’aide de l’Etat. «Nous étudions ici parce que nous aimons l'arabe et on veut être de grandes personnalités demain. Donc, on demande à l'État et aux personnes de bonne volonté de nous aider à avoir une école digne de ce nom parce que nous étudions dans une Maison des jeunes très délabrée. Nous sommes des guinéens aussi» a lancé Alhassane Kéita, élève de la 5ème année.

Malgré la rénovation récente du collège par les autorités, le constat révèle que l'enseignement franco-arabe est laissé pour compte dans la cité de l'Alumine. L'Etat de l'école de Tabossy et l'abandon des travaux de la construction du lycée franco-arabe, en sont les parfaites illustrations de cet désintérêt manifeste des autorités pour ces écoles de la place.