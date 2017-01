Conformément à la circulaire N° 1097/ME-PUA/CAP 2017 du 28 Novembre 2016, informant sur l’utilisation des boîtes à images sur la violence faite aux enfants et sur les mutilations génitales féminines et excisions, l’école élémentaire Mahatma Gandhi de Fria a, pendant deux jours, servi de cadre pour la formation des enseignants de l’école primaire.

La rencontre avait pour objectifs, d'outiller les enseignants en situation de classe, des compétences sur l’utilisation des boîtes à images pour mieux lutter contre les formes de violences.

Notamment, les violences faites aux enfants en famille, à l’école, l’exploitation des enfants par le travail, les violences faites aux enfants dans la communauté, et des mutilations génitales féminines et excisions, afin de proposer des pistes de solutions, a-t-on appris.

Maurice Tamba Tolno, animateur et formateur est revenu avec satisfaction sur l’importance de cet atelier en ces termes. « Les mutilations génitales féminines, excisions et les violences faites aux enfants, constituent aujourd’hui un fléau qui ne laisse pas indifférent tout père de famille et toute la nation car les statistiques prouvent que nos enfants sont soumis à une situation extrêmement dangereuse », a-t-il entamé.

C’est pour cette raison, enchaîne-t-il, que les trois départements en charge de l’éducation, ont pris un arrêté conjoint pour instituer cette formation, d’abord introduire ces notions dans tous les programmes d’enseignement et ensuite faire en sorte que ces éléments soient portés à la connaissances des enseignants, des enfants, et pourquoi pas des communautés qui sont les cibles naturellement à travers l’école.

Alors, si les enfants sont bien outillés, ils seront les vrais vecteurs de transmission de cette information à la communauté par démultiplication de la formation des enseignantes et enseignants et aussi avec l’appui des ONG œuvrant dans la protection des enfants et du département de l’action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance.

Mama Yimbé Fofana, délégué Scolaire de l’Enseignement Élémentaire de Fria 2, participante, se dit bien outillée et satisfaite de la formation, mais annonce des regrets.

« J’ai participé à l’atelier sur la violence et la mutilation génitale féminine. Franchement, j’ai été bien outillée et je suis très contente d’avoir appris beaucoup de choses sur ce fléau, cela me donne le courage de dire aux parents de ne pas exciser les enfants.

Pour l’histoire, l’islam est né en Arabie saoudite mais il n’y a pas d’excision chez les arabes. C’est nous qui avons fomenté cette histoire dans nos familles pour faire cette pratique qui a des conséquences sur la santé des enfants et des femmes. Les femmes qui sont excisées, ne s’excite pas pendant les rapports sexuels avec son conjoint, ce qui est aussi une cause de la polygamie, quand votre partenaire ne trouve pas sa satisfaction en vous ».

En tant que femme, moi- même, j’ai subi l’excision, je regrette aujourd’hui, si je le savais à l’enfance, mes parents n’allaient pas me le faire; je le regrette amèrement.

Je lance un appel à tous les parents et à toutes les femmes de rompre avec l’excision et surtout aux autorités de punir avec la dernière énergie ceux qui continuent avec cette pratique ».

Ce sont 41 participants, dont 8 femmes, venus des 5 DSEE à savoir : Fria1, Fria 2, Tormelin, Baguinet et Banguigny qui ont bénéficié des bienfaits de cette rencontre.