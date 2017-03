Comme Donald Trump, François Fillon a tout fait pour déplaire à ses électeurs et à ses soutiens politiques sauf ceux qui se donnent des coups de pinces dans le grand panier de crabes des Républicains de la Droite française.

Nicolas Sarkozy, arrivé en troisième derrière Alain Juppé et les deux se détestent cordialement, ne peut avoir la légitimité de se présenter candidat que si celui-ci ne se présente pas. Or, malgré que Juppé ait dit qu’il ne se présenterait pas comme plan-B, certains peuvent lui soupçonner le contraire. C’est en cela que Sarkozy a encouragé et pousser Fillon au casse-pipe.

Pour Fillon, c’est politiquement mourir deux fois que de ne pas continuer à foncer dans le tas et continuer à faire la campagne comme si de rien n’était. Le plus étonnant et le plus formidable en cet homme est qu’il sait bien cacher ses émotions. Ses traits ne sont pas du tout tirés, il tente de rester droit dans ses postures et arrive même à dessiner des sourires en direction de son public, qui s’amaigrit de jour en jour.

Le peu d’inconditionnels qui lui reste sont ceux qui lui éprouvent de la condescendance de l’acharnement du sort plutôt que de l’admiration politique. Les Ivoiriens ont chanté que « cabri mort n’a plus peur du couteau. » Mais un prétendant président français faire cabri mort et que aucune institution de la République n’arrive à arrêter dans sa folle fuite en avant, on a le droit d’être scandalisé, ne serait-ce que pour l’éthique et la morale.

En dépit de tout, avec un peu d’empathie, on pourrait voir quelque chose d’admirable dans la teigne tenace et coriace que montre l’homme et qui n’existe que rarement dans ce monde. Pourvu que ça ne finisse pas par un drame… Comme Nicolas Sarkozy lui a dit : « Tiens bon ».