François Fillon avait une raison de faire l’autiste et de foncer dans le tas comme une voiture-bélier pour rallonger les délais mais les dégâts nombreux comme ‘’détournements, abus de biens sociaux, trafics d’influence et autres choses’’ qui ne pourraient plus être poursuivis si la durée dépassait 12 ans et certains des chefs d’accusation ont déjà à peu près cet âge, ont poussé le Parquet de France à ouvrir le dossier chargé de la famille Fillon. C’est triste pour elle, hein, mais les choses ont été faites de telle manière que ça heurte la morale et le bon sens humain.

Ce qui est aussi curieux, c’est qu’une loi craquant neuve vient d’être votée par l’Assemblée Nationale de France et qui tombe pile et plomb au moment le plus indu pour le candidat en pleine frime de campagne. Même si personne ne dit tout haut que cette loi est taillée sur mesure pour stopper François Fillon dans sa fuite en avant, lui le dirait à qui voudrait l’entendre et nous aussi, on a envie de le dire et pour cause, la Bleu-Marine est aussi empêtrée d’une moindre ampleur, mais à un niveau plus élevé, au parlement européen. Chose encore curieuse, comme eurosceptique, elle rejette l’Union tout en lui soutirant des sous. Elle ne veut pas de la vache, mais elle raffole de son lait.

Ce qu’il faut ajouter en faveur de Marine Le Pen au sujet de sa visite contrastée au Liban, on se demande si ceux qui la critiquent de n’avoir pas porté le foulard ont fait la part des choses. Si Marine Le Pen était allée en tant qu’ambassadeur ou diplomate, elle devait porter le foulard mais en tant que candidate et potentielle future présidente de France, si elle avait accepté cette compromission, c’en était fini de ses prétentions nationalistes et présidentielles.

En attendant comme François Fillon, elle baisse la tête, ferme les yeux, fait la sourde et fonce dans le tas avec frime et esbroufe pour combien de temps avant d’être rattrapée ?

Si la Bleu-Marine est elle aussi rattrapée par ces scandales financiers et qu’elle soit empêchée de se présenter en mai prochain, c’est une autre bataille de crabes qui s’ouvre dans le camp de la Gauche où les Macron, Hamon, Mélenchon ont libre cours. Et si la Gauche se succède à elle-même, c’est François Hollande et Emmanuel Valls qui s’en voudront mutuellement pour l’éternité, si on n’abuse pas.

Quoi qu’il en soit, la partie est terminée pour François Fillon. Il sera déclaré non-partant par des perturbations de campagne. Ses supporters viennent de prendre la douche écossaise. En sera-t-il de même pour la Bleu-Marine, qui prend fermement le relai de la fuite en avant ?