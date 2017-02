Mais il faut dire qu’il est dans de sales draps, «çui-là-là». On n’a pas l’intention de faire la caisse avec Pénélope. Quand on parle de Pénélope, on ne peut pas ne pas se rappeler la seule, l’unique et la vraie, ( on s’excuse auprès des autres, mais il n’y a pas une autre qui ferait comme celle dont il s’agit, ici, celle qui a passé plus 20 ans à tisser et à détisser un tapis dans le but de faire lanterner et gamberger ses prétendants et soupirants jusqu’au retour d’Ulysse et ce tapis a des noms : le tapis, le travail de pénélope. Un tapis qui n’existera jamais et un travail qui ne finira pas. Les élèves de la Révolution sont de grands dialecticiens, mais ils ne connaissent pas ça.

La pénélope de Fillon, par contre, a fait le contraire de l’autre. Elle a passé également plus de 20 ans à tisser des emplois fictifs jusqu’au cœur de la France, de la France d’en-haut et d’en-bas. Flouer la caisse de l’Assemblée Nationale française, il faut le faire. Elle l’a fait, plutôt il et elle l’ont fait. Et dire que François Fillon tient toujours debout sur le chemin de l’Elysées et que François Baroin, le pneu de secours du parti des Républicains vient aussi de se dégonfler. Il nous a semblé entendre qu’Alain Juppé n’est pas partant comme autre troisième roue du carrosse, son orgueil lui refusera de vouloir être le pneu de secours du pneu de secours. Mais qui alors ?

La question se pose bien et si elle se pose, François Fillon a une raison de faire l’autiste, le schizophrène et de foncer dans le tas comme une voiture-bélier, tant pis pour les dégâts chez les Républicains.

Une deuxième raison, non des moindres, est que la favorite de ce tiercé présidentiel, la Bleu-Marine, est aussi empêtrée, mais à un niveau européen, qu’elle rejette, d’ailleurs, comme eurosceptique. Flûte !

Et si on ajoute que chez les Républicains, il y a des tas de scandales financiers plus stars les uns que les autres dans toutes les structures et à une moindre ampleur, les Socialistes ne sont pas tous tout blanc. Dans une république bananière, il faut se comporter comme un vendeur de banane. Fillon a trouvé une troisième raison, tout seul, comme un grand. Donc, les vendeurs de banane n’auront rien à remontrer aux planteurs de banane. Une leçon à apprendre ou un exemple à suivre ? La France pourrie de la tête, qui l’eût cru ? Les Français ne se tromperont pas pour garder en eux l’esprit du système. Dans ce trio de tête, quel est désormais le parti qui sortirait la France de l’ornière ?

Quoi qu’il en soit, la Françafrique vient de se faire hara-kiri.

Quant à François Fillon, il est cuit et grillé, mais il refuse d’être enterré. Après avoir nié mordicus en s’abstrayant totalement de la réalité ambiante, il a eu le toupet de présenter ses excuses aux Français. Ce coup de poker est désespéré. Il va prendre un sacré coup de vieux. Les tribulations intérieures l’assaillent et lui font perdre le sommeil et l’appétit. Rien ne sert de regretter sur du lait renversé. « La politique est une affaire d’hommes » !

Voter qui pour une France propre et prospère ?