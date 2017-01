Le diable et l’ange : la monnaie commune de la Communauté financière de l’Afrique francophone semble avoir pris un coup de vieux terrible, au vue du clabaudage de ceux qui l’assimilent à l’incestueuse Françafrique. Malgré la dénomination commune, elle n’est pas commune à toute l’Afrique francophone. D’abord, le CFA de l’UMAO est différent du CFA de la CEMAC, il y a une barrière entre les deux. La gabegie générale qui a provoqué des difficultés économiques dans les pays de la zone franc, a incité et excité un clabaudage consensuel pour exacerber un nationalisme fat et creux.

S’il est vrai que la caution de 20% des PIB des pays est hypothéquée par la banque de France semble la prendre en otage, par contre, cela est fait pour éviter, ou freiner, tant soit peu cette inévitable gabegie dans tous les Etats et Républiques bananières où les dirigeants s’enrichissent de façon insolente mais pas encore comme dans les pays qui ont leur propre monnaie ?

La planche à billets est difficile voire impossible tandis qu’ailleurs, il n’y a aucun mécanisme de contrôle fiable. Cette contrainte de gestion peut ne pas plaire, c’est sûr qu’elle ne plait pas.

Pour cette raison, on entend dire que le franc CFA indexé sur l’euro est une monnaie forte qui entrave les exportations des matières premières, ressources importantes et sures des Etats africains à économies faibles. Mais pourquoi les économies sont faibles ? N’est-ce pas par cette politique de « l’offre et la demande » instaurée et instituée par les multinationales qui, pour casser les prix des produits en provenance de ces pays, bloquent les importations des produits périssables pour obliger ces pays de vendre au rabais leurs produits ?

Dans le cas des produits miniers impérissables comme la bauxite, le fer, pour ne citer que ces deux, le problème est que, si les exportateurs de ces produits n’évacuent pas leurs productions, l’arrêt coûterait aussi cher sinon plus que leur vente au rabais à cause des contingences sociales et techniques. Les économistes en diront plus.

Prenant l’exemple sur Rio Tinto et Rusal, en Guinée si le pays était doté d’usines de transformation d’aluminium, d’acier et des produits agro-industriels, il n’y aurait pas trop de conséquence s’il y a blocage dans les mines et la métallurgie. Le stockage des produits semi-finis en attendant que les prix se rétablissent, pourrait être compensé économiquement par la production et l’écoulement des produits agricoles et agro-industriels. Pour entretenir et soutenir le déficit dans le domaine minier et métallurgique, la loi des multinationales et cartels n’aurait pas d’influence sur le prix de ces produits.

Tel n’était pas le cas, tel ne sera pas le cas avant longtemps. Les pays producteurs des matières premières n’ayant d’autres sources de revenus qu’elles, ils subissent la loi des multinationales qui fixent les prix, à moins que les pays émergents, qui ont des capacités financières, se décident de jouer gagnant-gagnant pour changer la donne capitaliste. Le monde est-il sur cette voie ?

Si oui, sans arrière-pensée, on peut dire que Alpha Condé a vu juste, quand il tente de tout faire dans tous ces domaines avec ses partenaires disposés et disponibles du moment. Qui ne ferait pas de même pour saisir la balle au rebond, d’autant que le temps presse dans cette mondialisation endiablée. Cellou Dalein Diallo, Sydia Touré, Lansana Kouyaté… feraient le contraire.

Mais allons aux vraies choses : le CFA est fort, les exportations rapportent les mêmes CFA forts pour les importations, si la balance commerciale n’est pas déficitaire ou est équilibrée, quelle plainte y aurait-il ? Mais si on ne parle pas des gabegies et grands détournements dont aucun pays n’est à exempt pour ne parler que des méfaits du CFA, c’est parler du côté diabolique du CFA et faire abstraction de son côté angélique, celui d’empêcher de passer par la planche à billets.

Si les 20 % du PIB hypothéqués par la banque de France ne sont pas accessibles aux Etats en cas de besoin absolu ou de faillite, cela pourrait être vu comme une taxe ou une dîme, mais si ces 20 % ne sont que pour obliger leurs propriétaires à une orthodoxie financière et qu’en cas de besoin, ils peuvent en disposer, doit-on voir cela comme négatif ?

Pour le moment, les économistes sont à court d’idées et ne proposent pas une monnaie d’échange qui serait consensuelle. Et si chaque pays devait frappée sa propre monnaie, ce serait une monnaie de singe dans une pétaudière.

A preuve, la ZMAO (zone monétaire de l’Afrique de l’ouest) n’arrive pas à naître, parce qu’aucun des pays hors zone franc n’arrive à remplir les critères de convergence et cela fait déjà plus d’une dizaine d’années. A quand cette mystérieuse monnaie commune pour remplacer valablement le CFA ?

Le côté démoniaque du franc CFA, la Guinée pourrait en parler à juste titre, prochainement.