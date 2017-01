À quelques heures seulement du coup d’envoi de la coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017 qui se dispute cette année au Gabon, l’agence locale de l’Electricité De Guinée (EDG) de Labé a voulu prendre le devant de la scène pour mieux servir ses milliers d’abonnés. De dispositions urgentes viennent d’être prise, à cet effet, par la direction régionale, a appris Guinéenews.

Le programme de desserte pendant la CAN étant élaboré par la direction nationale d’EDG, le responsable de l’agence de Labé, Madiou Baldé ne veut rien promettre à ses abonnés locaux. « La CAN vient à un moment où il y a un peu de déficit d’alimentation. Nous ne promettons pas que nos abonnés seront alimentés pour toute le CAN parce que nous ne maitrisons pas le programme de desserte. Le programme de desserte est géré au niveau de Conakry», a-t-il déclaré avant de souligner que toutes les dispositions seront prises pour que pendant le temps d’alimentation, il y ait moins de problèmes à Labé, si toutefois elle arrivait à être desservie.

Revenant sur les dispositions prises à son niveau pour une meilleure alimentation des citoyens de la commune urbaine de Labé en électricité lors de cette coupe d’Afrique des nations, la direction régionale parle de quatre mesures. «La première des choses que nous avons demandées humblement c’est d’éteindre toutes les lampes à l’extérieur des bâtiments pendant la journée. La deuxième mesure, nous avons demandé à tous nos abonnées pendant les heures de match si Labé arrive à être alimentée que les gens s’abstiennent d’utiliser les fers à repasser, le thermos-plongeur, les climatiseurs, … d’utiliser tout appareil qui peut consommer le courant de façon abusive. La troisième mesure, nous avons rencontré individuellement tous les soudeurs, tous les menuisiers pour leur demander d’arrêter tout travail pendant les heures des matches. La quatrième mesure, nous allons mettre une équipe de garde qui sera permanente au niveau du bureau. Chaque fois que les gens auront des problèmes dans les quartiers, ils viendront s’adresser à l’équipe de garde afin qu’une intervention rapide soit faite », a-t-il expliqué.