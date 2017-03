N° 01 FOUR/FED/PAST/MT-DP1/2017

L’Unité de Gestion du Projet d’Appui au Secteur des Transports volet Transport (UGP-PAST/MT) envisage d’attribuer un marché de fournitures pour la fourniture de véhicules 4X4 pick-up double cabine, de motos et de matériel informatique et bureautique en 3 lots ( lot 1 : 3 véhicules 4×4 pick-up double cabine dont deux pour la DNTT et un pour l’UGP PAST/MT; lot 2 : 4 motos pour la DNTT; lot 3 : matériel informatique et bureautique reparti en part égale entre la DNTT et le BSD du Ministère des Transports à Conakry, République de Guinée financé par le Projet d’Appui au Secteur des transports (PAST/MT) sur le 10eme FED. Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu à l’adresse suivante: Unité de Gestion du projet d'appui au secteur des transports (UGP PAST/MT) sis au Ministère des Transports à l’immeuble de la Direction Nationale des Transports Terrestres 4ème étage, BP : 715 Conakry. Téléphone : (00224) 628 83 89 10/ (00224) 622 43 56 50, email : [email protected].

et sera également publié sur le site www.cgfedguinee.com

La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 07 Avril 2017 à 10 heures 00.

Des informations supplémentaires éventuelles ou des éclaircissements/questions au dossier d’appel d’offres seront publiés sur le site www.cgfedguinee.com