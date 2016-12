Le forum économique Turquie-Guinée s'est ouvert dans la capitale turquoise Istanbul ce mercredi 28 décembre 2016. Le pr dirent Alpha Condé accompagné d'une forte délégation a pris part à l'ouverture de ce forum.

A l'occasion de l'ouverture dudit forum, nous vous publions l'intégralité du discours prononcé par Ibrahima Kassory Fofana, ministre d’État à la Présidence chargé des questions d’Investissements et des Partenariats Public Privé dont Guinéenews reçu. Lisez !

Excellence Monsieur le Président de la République de Guinée,



Excellence Monsieur le Ministre Turc de l’Education Nationale



Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement Guinéen



Madame l’Ambassadeur de Turquie en Guinée,

Monsieur l’Ambassadeur de Guinée en Turquie

Monsieur le Président de DEIK



Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l’Etat



Mesdames et Messieurs des secteurs privés turcs et guinéens,



Mesdames et Messieurs, tout protocole confondus,



Distingués invités,

C’est pour moi un insigne honneur et un immense plaisir d’être présent aujourd’hui au Forum d’Affaires Turquie-Guinée pour promouvoir ici à Istanbul les nombreux atouts que possède la Guinée en termes d’investissements, et inviter le dynamique secteur privé turc à nouer des relations d’affaires avec leurs homologues venus nombreux de la Guinée.

Les relations entre nos deux pays sont spéciales comme le démontre la visite d’Etat effectuée hier à Ankara par Son Excellence Monsieur le Président de la République de Guinée, Professeur Alpha CONDE à l’invitation de SEM Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie, et qui s’est soldée par la signature de multiples accords entre nos deux états. Ceci s’ajoute aux accords de coopération dans le domaine des services aériens, de la santé et des sciences médicales, de la formation militaire, des mémorandums sur l’électricité, les mines, la protection de l’environnement, et la mise en place d’un Conseil d’affaires Guinée-Turquie signés lors de la visite d’Etat du Présidant Recep Tayyip ERDOGAN à Conakry en mars dernier.

Les relations politiques et diplomatiques sont au beau fixe avec quatre rencontres entre nos deux chefs d’Etat au cours de cette année 2016 et nous comptons avec l’organisation de ce Forum que les relations d’affaires et l’investissement se hissent à la hauteur de l’excellente coopération bilatérale entre les deux pays et que les échanges commerciaux aillent bien au-delà des 60 millions de dollars américains actuels.

Je tiens à saluer votre importante participation qui, suite à la forte mobilisation de votre secteur privé et le nôtre lors de la visite de SEM Recep Tayyip Erdogan, en Guinée en février 2016, traduit votre intérêt continue pour la Guinée et les progrès significatifs enregistrés dans le cadre de l’ancrage démocratique et l’émergence économique, depuis l’avènement du Président Alpha CONDE aux affaires.

Nous saluons aussi l’ouverture le 31 janvier prochain d’une liaison aérienne entre Istanbul et Conakry qui va encore plus faciliter les échanges entre les deux pays.

Distingués participants, Mesdames et Messieurs,

Comme vous le savez, l’objectif de ce forum est de promouvoir activement les investissements privés étrangers, déclarée par le Chef de l’Etat depuis 2010, comme un axe prioritaire du Gouvernement.

Cela s’inscrit dans la perspective de la promotion des avantages comparatifs de la Guinée et la construction de partenariats stratégiques diversifiés et nous engage à communiquer sur le potentiel de la Guinée et les atouts d’y investir.

Vous avez ici plus de cent représentants du secteur privé dynamique et diverse de la Guinée, en quête de partenariats commerciaux et d’investissements dans un esprit gagnant-gagnant.

A ces titres, nos objectifs spécifiques de :

 Présenter les opportunités d’affaires en Guinée ;

 Présenter les secteurs d’intérêts concernés que sont l’Agriculture, l’Energie, les Mines, les Infrastructures, les Technologies de l’information et de la communication.

 Intéresser et mobiliser les hommes d’affaires turcs pour les partenariats et les investissements en Guinée ;

 Etablir un cadre de concertation et de suivi pour les investissements turcs en Guinée.

Distingués participants, Mesdames et Messieurs,

Pour situer le contexte favorable de la tenue de ce présent forum, vous me permettrez de rappeler quelques faits marquants qui augurent d’excellentes perspectives.

Ce forum s’ouvre sous le second mandat du Président de la République de Guinée, Professeur Alpha CONDE, réélu dès le premier tour, en octobre 2015, à la suite d’un suffrage apaisé et validé par l’ensemble des observateurs nationaux et internationaux.

Le Président de la République a dédié son second mandat à la relance et à la transformation économique du pays, pour soutenir une croissance forte, durable et inclusive.

Après deux années de morosité économique marquée par une croissance quasi négative en 2015, le Fond Monétaire International a estimé pour l’année 2016 un taux de croissance positive de 5,2%, avec des perspectives de croissance à deux chiffres dans les prochaines années.

Il est évident que la réalisation de telles ambitions de croissance économique, nécessite une mobilisation active du secteur privé national et international afin de nouer des partenariats aptes à répondre aux besoins de financements, d’investissements et de savoir-faire.

La Turquie a su bâtir son modèle économique sur le développement de ses PME ; et malgré la crise économique récente, le pays a démontré sa résilience. La Guinée souhaite pouvoir s’en inspirer en tissant des partenariats gagnant-gagnant entre les secteurs privés des deux pays.

Distingués participants, Mesdames et Messieurs,

Pourquoi la Guinée ? C’est une question à laquelle je souhaiterais vous apporter une réponse en six points.

1. En premier lieu, la Guinée est la plus grande réserve de bauxite au monde avec plus du tiers des réserves mondiales et détient en quantité abondante le minerai de fer à haute teneur, en plus de ses importantes réserves en or, en diamant, en argent, en manganèse et encore bien d’autres minerais.

2. En second lieu, la Guinée, avec plus de 1200 cours d’eau, est considérée comme le « château d’eau de l’Afrique de l’Ouest ». Elle est une puissance agricole et énergétique en devenir avec 6,2 millions HA de terres arables et un potentiel énergétique de 6000 MW.

3. En troisième lieu, la Guinée est dotée d’un environnement des affaires attractif et d’un cadre juridique propice à l’investissement privé. Elle a engagé un vaste programme de réformes en vue de renforcer le règne de la loi et l’indépendance du système judiciaire.

4. En quatrième lieu, la Guinée a engagé un ambitieux programme d’investissements dans les infrastructures socio-économiques de nature à accroître durablement la compétitivité de son économie. Il s’agit notamment de : la construction du Barrage Hydroélectrique de KALETA (240MW en 2015), et de Souapiti opérationnel en 2020 avec 450MW additionnels ; la modernisation et l’extension du Port de Conakry ; et la construction d’une Fibre Optique de plus de 4500 km couvrant tout le pays. De plus, la Guinée offre un coût des facteurs comparativement très favorable avec une main d’œuvre abondante à bon prix, et une disponibilité abondante de matériaux et d’intrants « naturels » à faible coût.

5. En cinquième lieu, la Guinée offre une stabilité politique et un cadre macro-économique soutenu. Dans un environnement régional marqué par des décennies d’instabilités politiques majeures, la Guinée est restée l’un des rares pays à ne pas connaitre de conflits.

6. Enfin, en sixième lieu, par son positionnement géographique et son énorme potentiel économique, la Guinée est le seul pays côtier d’Afrique de l’Ouest à disposer de six frontières terrestres avec ses voisins faisant de lui un carrefour naturel des échanges et une tête de pont pour l’intégration sous régionale, notamment pour la CEDEAO et son marché unique constitué de plus de 330 millions de consommateurs.

Vous l’avez compris, la Guinée est un partenaire stratégique d’avenir pour les partenaires et les investisseurs turcs pour l’accès aux gigantesques marchés de l’Afrique de l’Ouest.

– Distingués participants, Mesdames et Messieurs,

Dans les prochaines heures, vous allez échanger sur le climat et les opportunités d’affaires en Guinée. Vous y recueillerez des données et des informations techniques. Mais seul un séjour dans notre pays, vous permettra d’apprécier les opportunités de son marché.

– Distingués participants, Mesdames et Messieurs,

La Guinée est un pays immensément riche en ressources minières, agricoles, énergétiques, et halieutiques.

Ces ressources naturelles la prédisposent à un développement socioéconomique certain, qui fera d’elle un leader mondial dans plusieurs filières minières et agricoles, un moteur de la croissance de l’Afrique de l’Ouest et un partenaire stratégique pour tous les investisseurs de cette région.

Nous ambitionnons de faire de la Guinée un pays émergent et un carrefour des investissements en Afrique à l’horizon de la prochaine décade.

Le présent forum est une invitation à venir accomplir avec nous ce formidable destin économique.

Les représentants du Gouvernement de la République de Guinée, l’Ambassade de Guinée en Turquie, le Conseil Présidentiel des Investissements et des Partenariats Public-Privé, ainsi que l’Agence de Promotion des Investissements Privés, se tiennent à votre disposition pour faire de cette rencontre une réussite.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais vous souhaiter une agréable et fructueuse journée de travail et de nombreux accords. Nous espérons vous recevoir très prochainement à Conakry pour couronner le succès des accords passés ici.

Je vous remercie de votre aimable attention.

Ibrahima Kassory FOFANA

Ministre d’Etat à la Présidence de la République de Guinée Chargé des Investissements & des Partenariats Public-Privé