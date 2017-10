Forum d’Affaires Guinée – Singapour : Le discours de Kassory Fofana

Discours de Présentation de Monsieur le Président de la République de Guinée par Monsieur Ibrahima Kassory Fofana, Ministre d’État à la Présidence de la République de Guinée Chargé des Questions d’Investissements et des Partenariats Public-Privé à l’occasion du Forum sur les Investissements Guinéens à Singapour

Forum d’Affaires de Singapour 2017

Monsieur le Président du Singapour Business Federation’s Africa Business Group, Vice Président du Singapour Business Federation;

Monsieur le Ministre des Mines de la République de Guinée ;

Messieurs les représentants du corps diplomatique ;

Mesdames et Messieurs les Membres de la délégation guinéenne ;

Distingués Invités ;

Mesdames et Messieurs.

C’est pour moi un insigne honneur et un immense plaisir d’introduire ce Forum d’affaires sur les investissements en République de Guinée. C’est une excellente opportunité qui nous est offerte, la délégation qui m’accompagne et moi-même, pour mettre ensemble les nombreux atouts dont dispose la Guinée en termes de potentiel économique et les immenses possibilités techniques, technologiques et financières de Singapour dans le but de promouvoir les relations d’affaires entre la Guinée et Singapour.

Cela traduit l’intérêt des uns et des autres pour la Guinée connue pour son potentiel économique important et diversifié et reconnu pour les progrès significatifs enregistrés en termes d’ancrage démocratique et de fondamentaux économiques depuis l’avènement du Président Alpha CONDE à la magistrature suprême.

Je me réjouis de l’importante participation du monde des affaires singapourien à ce forum.

Les relations gouvernementales entre Singapour et la Guinée sont naissantes. Elles ont suivi naturellement l’essor des relations d’affaires notamment avec l’arrivée de la société Winning International Group dans le secteur des mines, avec pour principale raison d’accompagner les entreprises des deux pays pour garantir un environnement propice à leur développement.

Nous souhaitons que les relations économiques ainsi entamées se renforcent et s’étendent au-delà des mines pour couvrir également les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de l’urbanisation, des infrastructures, etc., et accroître l’impact grandement bénéfique des entreprises singapouriens sur l’économie guinéenne à l’instar de Winning International Group dont la contribution au rehaussement de l’économie nationale guinéenne, à travers sa participation au projet SMB-WINNING, est indéniable.

Ainsi, la volonté des autorités de nos pays est claire quant au raffermissement et au resserrement de nos relations avec une participation accrue de nos secteurs privés respectifs.

En collaboration avec le gouvernement singapourien, nous sommes entrain d’instaurer toutes les voies et mesures d’un accord cadre relatif aux investissements et à la double imposition fiscale.

Le Gouvernement Guinéen compte poursuivre la multiplication des cadres de rencontres et d’échanges entre les secteurs privés de nos deux pays à l’instar du présent forum dont l’organisation et la tenue auront été facilité par le Singapore Business Federation et les représentations consulaires de nos deux pays.

Je voudrais remercier ces institutions pour leur contribution à la réussite de cet événement.

Distingués participants, Mesdames et Messieurs,

Je voudrais mettre l’accent sur les objectifs spécifiques de la présente rencontre.

Nous souhaitons que celle-ci serve à identifier les opportunités d’affaires en Guinée pour promouvoir développement des relations commerciales et économiques avec Singapour.

Dans cette perspective, les projets qui vous seront seront présentés dans les secteurs que je viens de citer devraient retenir entre autres, l’attention des participants à ce forum.

Nous souhaitons également explorer les facilités que les autorités de nos deux pays pourraient envisager pour renforcer l’accompagnement plus efficacement l’accompagnement et le développement des relations entre le secteur privé guinéen et le secteur privé singapourien.

Nous souhaitons enfin que les échanges B2B et B2G qui vont suivre débouchent sur des intentions concrètes d’entreprendre des projets en Guinée.

Distingués participants, Mesdames et Messieurs,

La Guinée est en profonde mutation politique, institutionnelle et économique, impulsée par son Président, S.E.M Alpha Condé, qui a dédié son second mandat à la relance et à la transformation économique du pays, pour soutenir une croissance forte, durable et inclusive.

Toute une série de reformes ont été conduite pour créer les conditions favorables à l’investissement. Je citerai entre autres, l’adoption d’un nouveau code minier, d’un nouveau code des investissements, d’un nouveau code du travail, d’une nouvelle loi PPP, … qui garantissent la viabilité du cadre institutionnel et réglementaire.

Au plan macroéconomique, ces reformes ont permis de stabiliser le cadre et d’améliorer la capacité de résilience aux chocs exogènes.

Nous avons terminé l’année 2016 avec un taux de croissance de 6,6% dans un contexte régional et mondial plutôt de ralentissement économique. En 2017, une croissance de près de 7% est attendue.

Les projections du FMI confirme la robustesse de la croissance et le dynamisme de l’économie guinéenne pour les années à venir, avec un PIB qui a cru de 33% entre 2010 et 2016 pour se situer à 6,3 milliards de dollars américains. Les recettes budgétaires ont grimpé à 19,2 % du PIB (Elles étaient de 17,2 % en 2015). L’inflation reste modéré à 8 %. Les réserves de devises ont été reconstituées à plus de trois mois d’importation, au delà des standards internationaux.

En raison de l’embellie des fondamentaux économiques, le Gouvernement a l’ambition réaliste d’atteindre une croissance à deux chiffres dès 2020.

Cela suppose une mobilisation active du secteur privé national et international pour répondre aux besoins de financements, d’investissements et de savoir-faire.

Distingués participants, Mesdames et Messieurs,

Cela dit, je souhaite souligner les raisons qui militent pour un investissement profitable en Guinée :

✓ Le pays offre une stabilité politique, un cadre macro-économique, et un cadre institutionnel et juridique favorable à l’investissement privé.

✓ Dans un environnement régional marqué par un cycle d’instabilités politiques majeures, la Guinée est restée un îlot de paix et de stabilité.

✓ La Guinée dispose de 6,2 millions d’hectares de terres arables et un potentiel énergétique de 6000 MW faisant d’elle une puissance agricole et énergétique en devenir.

✓ Des ressources minérales abondantes (fer, bauxite, or, diamant, nickel, etc.) font de la Guinée le premier pays minier en Afrique de l’Ouest et l’un des plus important pays à potentiel minier au monde.

✓ Le Gouvernement a amélioré durablement la compétitivité de son économie avec l’ambitieux programme d’investissements en cours de réalisation dans les infrastructures socio-économiques.

✓ La Guinée offre un coût des facteurs très favorable, y compris une main d’œuvre jeune et abondante, et une disponibilité de matériaux et d’intrants naturels à faible coût.

✓ Par ailleurs, par son positionnement géographique, la Guinée offre l’accès à un plus grand marché avec son accès à 6 frontières terrestres, un marché sous-régional au sein de la CEDEAO de plus de 300 millions de consommateurs.

Vous l’aurez compris, la Guinée est un partenaire d’avenir pour les investissements privés singapouriens qui peuvent y élire domicile pour la conquête du marché sous-régional, voire du Continent.

Distingués participants, Mesdames et Messieurs,

Le présent forum est une invitation à réussir ensemble ce formidable destin économique de la Guinée mettant à profit toutes les opportunités d’affaires qui s’offrent. Notre présence se situe dans ce cadre.

Les représentants du Gouvernement de la République de Guinée, avec Monsieur le Ministre des Mines à mes cotés, le Consul Honoraire de Guinée à Singapour, le Conseil Présidentiel des Investissements et des Partenariats Public-Privé, ainsi que l’Agence de Promotion des Investissements Privés, et le secteur privé guinéen se tiennent à votre disposition pour faire de cette rencontre une réussite.

Vive l’amitié entre Singapour et la Guinée ;

Vive la Coopération économique et commerciale ;

Je vous remercie !

Ibrahima Kassory FOFANA

Ministre d’État à la Présidence de la République de Guinée Chargé des Investissements & des Partenariats Public-Privé