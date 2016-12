Dans sa constante ambition d’aller de l’avant, la banque panafricaine Ecobank met à l’épicentre de ses préoccupations stratégiques, la satisfaction maximale de ses clients. C’est dans cette optique, qu’elle a convié ses clients à un forum le mercredi, 14 décembre 2016, en présence des membres de la direction générale, a constaté votre quotidien en ligne, Guinéenews.

Cela est d’autant plus justifié « qu’avec la concurrence devenue de plus en plus rude, la fidélisation du client passe essentiellement par la garantie d’un service de qualité exceptionnelle. Ecobank est alors convaincue que son avenir et sa prospérité en dépendent dans une large mesure, car il y a une corrélation évidente entre qualité de service et croissance des chiffres », a-t-on appris des organisateurs.

Le présent atelier qui a duré deux heures de temps, a porté sur des thèmes suivants : la fiabilité des produits et services, l’attitude du personnel, la réactivité dans la prise en charge des requêtes et la résolution des plaintes et réclamations.

Pour le Directeur général de la Banque panafricaine, Ecobank Guinée, M. Chanou Moukaramou, cet exercice auquel, il vient de se prêter avec ses collaborateurs était d’autant plus important car, « il vise à permettre à nos clients de dire ce qu’ils pensent de la relation qu’ils ont avec notre institution. Ceci nous permet de savoir sur quel point, nous devons faire des efforts pour améliorer la qualité des services que nous apportons à nos clients ».

Après cet échange franc et direct, les clients dans l’ensemble, se disent satisfaits de la qualité de service d’Ecobank. Surtout du produit Internet E-banking qui facilite plus d’une entreprise dans leur tâche quotidienne. Mme Souaré Sylvie Adèle, Directrice Administrative et Financière (DAF) à Métal Guinée témoigne : « Je suis satisfaite des offres d’Ecobank Guinée et cet échange a été une bonne chose avec les clients. Parce que ce n’est pas tout le temps qu’on a l’occasion de faire le feed-back de nos petits soucis. Des rencontres comme ça nous permettent de faire des échanges très intéressants ».

Le Directeur général adjoint, M. Boubacar Diallo s'en réjouit également. « On a noté des points qui sont à améliorer. Dès le retour en agence, on va voir avec les services concernés pour voir comment s’activer afin de pouvoir donner en 2017, une autre qualité de service qui répond à l’attente des clients », rassure-t-il.

Il faut souligner qu’en cette année 2016, Ecobank a mis en œuvre plusieurs initiatives pour créer et entretenir des relations mutuellement bénéfiques entre elle et ses clients. Cela, en s’investissant aussi bien dans la formation de son personnel que dans l’innovation technologique notamment la nouvelle application qui permet à tous les clients de pouvoir suivre leur compte et d’y effectuer diverses transactions à partir du téléphone portable ou encore la variété de gamme de produits offerte en faveur des particuliers et sociétés afin de les soutenir dans le développement de leurs affaires, a souligné M. Chanou Moukaramou, Directeur Général de Ecobank Guinée.