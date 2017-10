Football : la double valeur du sacre de Zinedine Zidane

Tous les grands joueurs ne sont pas des grands entraîneurs. Quelques exemples patents suffisent: Platini, Maradona, Koeman, pour ne citer qu’eux d’autres ont tiré leur épingle du jeu, bien que peu ont été sacrés. La désignation du meilleur entraineur est aléatoire.

Les Mourinho, Anceloti, Guardiola, qui ne sont pas des manchots dans ce domaine sur l’échiquier mondial, n’ont pas toujours été les meilleurs de tous temps. On aime bien la pensée de Jean-Michel Larqué qui a dit un jour que « le propre d’un grand joueur est d’être présent lors des grands rendez-vous », on devrait en dire autant d’un grand entraineur qui a sous la main les meilleurs joueurs qu’il souhaite diriger, mais tel n’est pas le cas des coaches cités plus haut, si on considère le cas de Guardiola au Bayern et de Mourinho et Ancelotti au Real Madrid.

Le cas de Zidane est tout autre. En tant que grand artiste, balle au pied, il était difficile de ne pas réussir ce qu’il a réalisé avec un effectif de rêve comme celui du Real Madrid. Aussi, il était arbitraire de ne pas le désigner comme le meilleur des entraineurs, compte tenu des critères de choix en vigueur, le palmarès est plus qu’éloquent, un doublé au sommet de l’Europe mérite le sacre d’être classé meilleur entraineur du monde, cela est normal, mais dans le fond, Zidane est resté modeste et a tout mis sur le compte des joueurs, qui l’ont peut être plus suivi que ses prédécesseurs au poste, lui dont la licence d’entraineur n’est pas encore ferme. On ne l’a jamais vu sur la main courante se montrer arrogant, sauf ce saut de chèvre qui avait causé des dégâts.

C’est donc cette modestie de sa part qui a doublé l’admiration et la valeur de son sacre. Les deux trophées de la Champion’s league sont matériels, la valeur morale de l’homme qui garde sa tête sur les épaules est pour certains plus que le titre. Une leçon qui devrait servir aussi aux joueurs guinéens qui, une fois vedette de haut niveau dans un club européen, oublient d’où ils viennent.

Devenir le meilleur entraineur du monde, il faut le relativiser, mais c’est sa revanche sur le destin de son exit en coupe du monde 2006, après ce coup de plafond magistral donné à Matterazzi et qui lui avait probablement privé d’être le meilleur joueur du monde et de la coupe du monde