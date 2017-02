Le tout nouveau président élu de la ligue guinéenne de football professionnel (LGFP), Kerfala Person Camara ‘’KPC’’, également PDG du Groupe GUICOPRES, a décidé d’offrir gratuitement l'ensemble des tickets d’entrée en vente dans le cadre de la rencontre qui opposera ce dimanche au stade du 28-Septembre les Rouge et Blanc du Horoya AC à l’US Gorée du Sénégal au compte de la phase retour du tour préliminaire de la Ligue des champions, nous confirme une source proche de l'homme d'affaires.

Opération de charme ou retour en grâce de l'homme d'affaires dans le monde du football ?

Sans doute, le patron du légendaire Hafia FC de Conakry, Kerfala ‘’Person’’ Camara (KPC), longtemps resté à l'ombre dans le milieu football guinéen, entend marquer cette ascension à la tête de la LPFG avec la plus belle des manières en offrant gratuitement ce match capital aux amoureux du cuir rond de la capitale. Une façon à lui de faire son baptême du feu et confirmer sa place dans le cercle restreint des grands mécènes et décideurs du football guinéen, déjà outrageusement dominé par le tout-puissant Mamadou Antonio Souaré du Horoya AC et PDG de Guinée Games et Bouba Sampil, le président de l’ASK et de la société Sable mining. Deux hommes d'affaires qui ne cessent de clamer leur passion pour le football nonobstant leurs intérêts économiques.

Bangaly Touré depuis Paris