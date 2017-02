Le Syli junior est arrivé mercredi 22 février à Lusaka (Zambie) en provenance d'Afrique du Sud où il était en stage de préparation. Une délégation de cinquante personnes venue soutenir l'équipe est également arrivée dans la capitale dans la nuit du même mercredi 22 février. Mandjou Diallo et ses poulains ont pris quartier au coeur de Lusaka, à l'hôtel Protea.

Jeudi soir, au lendemain de son arrivée, les joueurs ont commencé leurs entrainements. Pour l'instant, tout semble bien aller au sein de l'équipe. Les soucis financiers qui laissaient planer des doutes sur le moral du collectif sont résolus. Chacun des joueurs a reçu ses primes de qualification, ainsi que les primes de déplacement. « Ces primes ont été payées au prorata des matchs joués. Etant donné que ce ne sont pas tous les joueurs qui ont joué tous les six matchs de la qualification, ils ne pouvaient pas tous gagner les 3 000 dollars. Ceux qui n'ont été sélectionnés que pour un match, n'ont eu droit qu'à 500 dollars », a expliqué Amara Dabo, le directeur administratif et financier du ministère des Sports.

Il a aussi indiqué que chaque joueur a reçu 2000 dollars comme prime de déplacement. Ce qui porte à 5000 dollars de primes reçues par certains joueurs.

Le directeur administratif et financier a aussi rappelé que chaque joueur aura droit à une prime de 3 000 dollars si l'équipe dépasse le premier tour de la phase finale. Si la coupe est remportée, l'Etat devra décider de ce qu'il peut faire pour l'équipe. Puisqu'il n'y a aucun arrêté sur ce cas.

La délégation accompagnant l'équipe est, quant à elle, logée dans un quartier périphérique de Lusaka. Elle est essentiellement composée de cadres du ministère des sports, des supporters et de journalistes. « Globalement, nous sommes satisfaits de la délégation. Il n'y a aucun problème à part le temps mis à l'aéroport de Lusaka pour l'obtention des visas des membres de la délégation. Mais tous peuvent témoigner qu'une réponse rapide a été trouvée à cette question », a souligné Abou Cisssé, directeur national adjoint des Sports et chef de la délégation guinéenne.

Vision finale

Pour que les choses continuent telles qu'elles ont commencé, le chef de la délégation a prôné la discipline et le respect au sein de la délégation. Abou Cissé a aussi appelé chacun à bien jouer son rôle. « Je pense que chacun à un champ d'activité qu'il est censé bien connaître. Les journalistes sont chargés de fournir les informations pour le peuple de Guinée, les supporters sont chargés d'animer lors des matchs du Syli, et les responsables administratifs et financiers sont chargés chacun en ce qui le concerne d'assumer son rôle et sa responsabilité… », a-t-il réitéré au micro de Guinéenews©.

Que ce soit des encadreurs, des supporters ou des journalistes, tout le monde espère que l'équipe remporte la compétition. « C'est aussi le voeu exprimé par le ministre des Sports lorsque nous venions ici...», a indiqué Abou Cissé.

Derniers réglages

Ce jeudi, lendemain de leur arrivée à Lusaka, la délégation guinéenne est allée faire la connaissance du Heroes Staduim de Lusaka où la Guinée et la Zambie lanceront, dimanche 26 février, les hostilités de l'édition 2017 de la CAN des Juniors. Ici, les organisateurs sont aux derniers réglages à deux jours du match d'ouverture.

Photo 1 : Situé au coeur de la ville de Lusaka, l'hôtel Protea qui héberge le Syli junior surplombe centre commercial, bars et restaurants du centre-ville.

Photo 2 : Du haut d'une partie de la tribune est du Heroes Stadium, la fanfare zambienne fait l'une de ses dernières répétitions.

Photo 3 : Au stade de Lusaka, les supporters guinéens procèdent à une séance photos.

De notre envoyé spécial à Lusaka, Tokpanan Doré.