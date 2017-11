Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité : Avis de passation des marchés

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 1. L’Institut de formation Université pour le Développement Communautaire de Guinée (UDECOM) en partenariat avec (l’ONG Programme Intégré pour le Développement de l’Entreprise (PRIDE-Guinée) et le Centre d’appui à l’entreprenariat et à la création d’emploi) a obtenu une Subvention du Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité (FCCE) du Projet Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ) de la Banque Mondiale à travers l’Association Internationale pour le Développement (IDA) en vue du financement du sous-projet « Appui à la mise en place des activités génératrices de revenus en Guinée forestière» pour la période (2017-2020) 2. Ce sous-projet a pour objectif d’Améliorer l’employabilité des étudiants de la Guinée Forestière à travers l’insertion des modules de formation sur la technique de gestion et de création des AGR. 3. La mise en œuvre du sous-projet nécessite la réalisation de certaines activités liées aux acquisitions dont : Pour les Travaux Réhabilitation/Aménagement de 03 salles de classe

Réhabilitation /Aménagement d’une salle d’informatique

Réhabilitation /Aménagement d’une salle de conférence Pour les Biens Mobilier de bureau et de salles de cours

Matériel informatique et similaires

Equipement pour divers ateliers

Fonds documentaire

Matière d’œuvre pour la formation

Matériel didactique

Etc.



Services de Consultants :

: Élaboration du référentiel (curricula) de formation

Élaboration des modules de formation

Mise en œuvre des formations (Création d’un site web et d’une base de données pour le suivi des Etudiants et des diplômés)

Renforcement des capacités du personnel (Formation de 22 enseignants-chercheurs à la pédagogie participative et en approche par compétence)

Implantation d’AGR (Élaboration de propositions techniques et financière pour le développement d’AGR)



Prestations de services courantes :

Création d’un site Web

Nettoyage et assainissement

Maintenance informatique

Surveillance et Gardiennage

Reprographie

Communication etc. 4. Les potentiels soumissionnaires intéressés par le présent avis général de passation de marchés, doivent déposer leur documentation sous plis fermé portant expressément la mention ‘’Consortium UDECOM-PRIDE-CAPE/D02/2017-AGPM’’ à l’adresse suivante au plus tard le 30 novembre 2017 à 13 h (heure locale) : UDECOM-N’Zérékoré (Boma-Sud) Email : [email protected] ou [email protected] Tel : 624 23 79 17 / 622 33 19 25 / 622 13 04 73 5. Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent contenir les informations tels que : le pays d’origine, les statuts et/ou agréments, une liste de prestations réalisées avec les attestations de bonne fin délivrées par les clients, des informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Des soumissionnaires peuvent se mettre en association ou groupement pour augmenter leurs chances de qualification. Pour le Responsable du sous-projet Le Coordinateur Koly Daniel THEA