Les résultats des concours organisés au compte des ministères de l’Enseignement Pré-Universitaire, de l’Enseignement Technique et Professionnel et celui de la Santé, ont été rendus publics hier vendredi par le ministre en charge de la Fonction Publique. Voici, en effet, les résultats de ces différents départements ministériels tels que publiés sur le site officiel du gouvernement. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur l'option ou la matière vous concernant et le lien vous renvoie à la page desdits résultats en PDF. Lisez:

A-Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation