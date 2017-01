Informer et expliquer aux travailleurs la nouvelle grille indiciaire de la fonction publique, c’est l’objectif d’une mission du ministère de la fonction publique, de la reforme et de la modernisation de l’administration qui séjourne actuellement en région forestière.



Conduite par Ousmane Bangoura, coordinateur général adjoint de la réforme et de la modernisation de l’Administration, la délégation a rencontré ce jeudi 05 janvier 2017, les travailleurs de la ville de N’zérékoré, dans la salle polyvalente de l’ENI (école nationale des instituteurs). L’essentiel des débats a porté sur le rappel de l’application des protocoles d’accord de 2015 et 2016 en matière de salaire, la présentation des nouvelles grilles indiciaires de la fonction publique avec les forces et faiblesses. Le tout assorti des recommandations.

Aux dires de plusieurs travailleurs, le ministère de la fonction publique n’a pas respecté ses engagements. Selon eux, le département dirigé par Sékou Kourouma avait promis une augmentation de salaire pour les travailleurs. Une information balayée d’un revers de main par le chef de la mission.



« Vous savez, pour tout travailleur, c’est son salaire qui constitue son revenu. Donc, il a toujours espoir que ce salaire soit augmenté. Mais pour le cadre espèce, les augmentations qui étaient convenues entre le syndicat et le gouvernement avaient déjà été mises en œuvre et les dernières augmentations qui étaient prévues c’était une augmentation de 40% sur le salaire des fonctionnaires. Et cela a été fait en 2015. Maintenant, il était question qu’on élabore la nouvelle grille salariale et c’est dans cette démarche que nous sommes. La grille indiciaire étant la base et le soubassement de la grille salariale, nous avons commencé par le premier et c’est ce que nous sommes venus expliquer. Il ne faut pas que les gens confondent l’augmentation de salaire et l’élaboration d’une nouvelle grille indiciaire », a expliqué Ousmane Bangoura.



Poursuivant, il dira que l’augmentation de salaire se fait à deux manières : « Quand les conditions économiques et sociales sont favorables, le gouvernement peut décider d’augmenter le salaire de ses travailleurs et ces derniers peuvent aussi en tenant compte de leurs conditions de vie et de travail faire des revendications salariales. Et suite à ces revendications, ils peuvent faire des négociations avec le gouvernement. »



Le coordinateur général adjoint de la réforme et de la modernisation de l’Administration, a par ailleurs donné de larges informations sur les hiérarchies en fonction des diplômes obtenus.



Au terme de la rencontre, certains travailleurs ont exprimé leurs sentiments. Pour Fassou Koulibaly, Secrétaire Général par intérim de l’union régionale des travailleurs de N’zérékoré, cette rencontre est venue à point nommé. Toutefois, il a regretté le manque de communication du ministère de la fonction publique.

D’autres ont aussi exprimé leur souffrance quant au retrait de leur salaire à la BICIGUI. « Nous souffrons énormément avant de rentrer en possession de notre salaire. Il n’y a pas assez de guichets à la Bicigui et c’est pourquoi il y a toujours des files d’attente. Récemment, nous avons un collègue qui a cassé son bras là-bas », a fait savoir un enseignant.