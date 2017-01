Le président du groupe parlementaire libéral-démocrate, Dr Fodé Oussou Fofana, et vice-président de l’UFDG, au cours d’une conversation téléphonique, menace de faire sortir un million de ses partisans pour accueillir son leader, Cellou Dalein Diallo, si toutefois le gouvernement accepte de faire de la journée 2 février chômée et fériée, pour accueillir le chef de l’Etat, de retour d’Addis- Abeba.

Tous les guinéens qui ont vécu de 1958 jusqu’en 1984 n’ont connu qu’un seul parti, le parti- Etat. Après, nous nous sommes battus pour avoir le multipartisme intégral au temps du général président Conté. Il faut l’en féliciter puisqu’il en est le principal artisan. Malheureusement, plus de trente ans après, nous voyons des démagogues, en quête de virginité politique, qui veulent nous ramener encore en arrière avec des idées rétrogrades. Ceux-là réclament que le gouvernement fassent de la journée du 2 février prochain, une journée chômée et fériée sur l’ensemble du territoire national, tout simplement parce que monsieur Alpha Condé est élu président en exercice de l’Union africaine. Pour deux raisons, cette proposition me paraît inopportune. D’une part, quand Robert Mugabé a été président tournant de l’Union africaine, il n’a pas eu besoin de cet accueil dans son pays. D’autre part, avec tous les problèmes que nous vivons au pays, le gouvernement ne va pas bloquer le pays pour danser.

A l’UFDG, nous disons que si le gouvernement accepte favorablement à la demande du RPG-Arc-en-ciel, nous disons que la voie est ouverte pour la reprise des manifestations. Au retour du président Alpha Condé, le RPG peut organiser une réception comme elle l’entend, où elle veut, quand elle veut, tout le monde peut s’habiller en blanc, remuer des mouchoirs blancs, cela ne nous fait ni chaud, ni froid. Mais si le gouvernement tombe dans le piège en déclarant la journée du 2 février chômée et fériée, nous nous réservons le droit, nous aussi, de mettre un million de personnes dans les rues pour organiser une réception au président Elhadj Cellou Dalein. Et quand l’UFDG promet, le gouvernement sait qu’on a les moyens, les militants, les responsables pour mettre un million de personnes dans la rue.

C’est le RPG Arc-en-ciel, qui oublie l’histoire. Sinon, tout bon guinéen, sait pertinemment que le président Sékou Touré, qu’on l’aime ou pas, fait partie des fondateurs de l’UA. Et le premier secrétaire général de l’institution panafricaine est Diallo Telly. Si soixante ans après, si la présidence tournante de l’Union africaine revient à la Guinée, c’est tout à fait normal. Il n’y a pas à fêter, à moins que les gros bonnets du parti présidentiel veuillent organiser une réception pour piller les finances publiques. En tout état de cause, nous disons que la balle est dans le camp du gouvernement Youla.