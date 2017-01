Quelques heures seulement après l’annonce de la nouvelle de la désignation du président Guinéen pour présider aux destinées de l’Union africaine (UA), votre quotidien en ligne a recueilli à chaud la réaction du Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’UFDG. Pour lui, cette nomination est un non-événement en ce sens qu’à son avis, le gros du travail se fait au niveau de la Commission de l’institution. Mieux, il fustige la gestion du président guinéen à l’interne pour justifier sa position.

« Il ne faut pas en faire un événement majeur. Pour moi c’est un non événement. C’est-à-dire que Monsieur Alpha Condé n’a pas été élu par des critères de bonne gouvernance, il n’a pas été élu par des critères de performance économiques, il n’a pas été élu par des critères de respect des droits humains. Vous savez comment l’UA fonctionne. C’est le tour de l’Afrique de l’Ouest. Les chefs d’Etat se retrouvent dans une salle en conclave, on regarde tous les présidents qui n’ont jamais dirigé l’UA, ils se mettent d’un côté puis on demande aux gens qui n’ont pas dirigé ceux qui en veulent » , a déclaré d’entrée le vice-président du principal parti d’opposition.

Estimant que le titre de président de l’UA est honorifique, Dr Fodé Oussou, s’en prend au chef de l’Etat qui, à son avis n’a pas réglé les problèmes des Guinéens. « Je dis, nous avons des problèmes particuliers avec Monsieur Alpha Condé, qui ne sont pas des problèmes liés à sa présence à l’UA, c’est la gestion de Monsieur Alpha Condé depuis qu’il est président de la Guinée. C’est un président qui n’a jamais organisé des élections, c’est un président qui n’a pas respecté des droits humains. C’est un président qui, sur le plan économique, a laissé le pays dans la corruption totale, c’est un président aujourd’hui qui ne s’occupe pas de l’éducation ni des infrastructures. Dans ce pays aujourd’hui, la Haute Guinée est coupée du reste de la Guinée. Pour aller en Haute Guinée, les gens sont obligés de prendre l’avion pour aller à Bamako pour rejoindre la Haute Guinée. Ce n’est pas en voulant nous tympaniser en disant que Monsieur Alpha Condé a été le premier président depuis 50 ans à être président de l’UA. Attendez, nous disons des pères fondateurs de l’OUA, Monsieur Sékou Touré faisait partie, le premier secrétaire général de l’OUA, c’est Monsieur Diallo Telli. Ce qui correspond aujourd’hui à la présidence de la commission de l’UA ».

A-t-il les preuves de ces affirmations ? Dr Fodé Oussou n’a pas tardé un instant de répondre : « Nous l’avons vécu, je viens de la Haute Guinée. J’ai voyagé avec des gens qui devaient aller à la SAG, ils ont pris l’avion pour aller à Bamako. C’est de Bamako qu’ils ont pris la route pour aller à Siguiri. Allez-y demander, c’est ce qui se passe aujourd’hui par la mauvaise gouvernance, par la corruption et l’impunité ».