En marge de l'Assemblée générale de l'UFDG du samedi 4 février, le vice-président du parti, le Dr Fodé Oussou Fofana, a dénoncé l'organisation de la réception jeudi d'Alpha Condé. Cette réception a été organisée pour le féliciter de son élection à la tête de l'Union africaine.

Pour le vice-président de l'UFDG, la Guinée n'avait pas besoin d'une manifestation, d'autant plus que les feux présidents Sékou Touré et Lansana Conté n'avaient pas fait cette demande lorsque des Guinéens ont été élus à des hautes responsabilités au niveau international.

"Je voudrais que vous reteniez deux choses. Au temps du général Lansana Conté, Lounceny Call a été président du Conseil de sécurité des Nations unies. M. Lansana Conté n'a jamais demandé aux Guinéens de se mettre en blanc, de danser et faire de la mamaya. Je ne vous parle pas de l'OUA, ni dela CEDEAO, mais du président du Conseil de sécurité de l'ONU. […] En 1963, Diallo Telly a été premier secrétaire général de l'OUA. Le président Sékou Touré en était fier, mais il n'a pas demandé aux Guinéens de se mettre en blanc avec des mouchoirs et danser pour cette élection", a-t-il indiqué.

Parlant de la façon dont sont élus les présidents en exercice de l'Union africaine, Fodé Oussou affirme qu'il n'y a pas de critères pour diriger la plus importante organisation du continent: "C'est quoi l'OUA? Tous les pays africains sont logés dans la même enceinte. Vous avez le droit d'être président, vous avez le droit d'organiser des sommets si vous le souhaitez. Et l'Afrique c'est par zone. Cette fois-ci c'est le tour de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de critères. Même si tu ne respectes pas les droits de l'homme, même s'il y a la misère dans ton pays, l'essentiel et tu émettes le souhait de porter candidat. Certains chefs d'État de l'Afrique de l'ouest qui ont le souci du développement de leur pays ne se sont pas présentés. Il n'y a aucun critère pour le président de l'UA. Et son rôle c'est de présider des réunions. Le travail de l'UA c'est la commission. C'est à ce niveau qu'il y a la compétition. C'est à ce niveau qu'on demande des CV. Donc cette élection c'est un non-événement. Mugabe a été président de l'UA, mais quand il est retourné dans son pays les gens n'ont pas dansé. Mais nous, M. Alpha Condé, désigné mais pas élu, on nous tympanise. C'est la première fois qu'on entend ça dans le monde entier."

Plus loin, il a fait savoir qu'ils chercheront à savoir d'où est venu l'argent utilisé pour l'organisation de cette réception à travers une enquête parlementaire. Il reste à savoir si cette enquête verra jour, puisque ce n'est pas la première qu'une telle idée est émise.